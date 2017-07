Vic supera Manresa en recerca publicada, però els treballs bagencs i solsonins són més citats

Els resultats del sisè informe quinquennal de l'Observatori de la Recerca a la Catalunya Central mostra que Manresa no lidera el rànquing de producció científica publicada, com havia fet des que es va presentar per primer cop el 2012.

Vic és la ciutat on s'han originat més publicacions científiques en el període 2012-2016. En aquests 5 anys se n'han comptabilitzat 635, mentre que a Manresa han estat 544, a Solsona, 271, i a Igualada, 153.

Aquesta situació contrasta amb els cinc anteriors informes en els quals sempre Manresa havia tingut una producció superior. En l'informe de l'any passat (període 2011-2015) Manresa encapçalava el rànquing amb 469 publicacions, mentre que Vic en tenia 307; en l'informe del 2010-2014, Manresa en tenia 412 i Vic, 247; en l'informe 2009-2013, Manresa 373, i Vic 201; en el 2008-2012, Manresa 359, i Vic 188, i en el 2007-2011, Manresa 319 i Vic 165.

Vic creix més ràpidament



De fet, la producció científica a Manresa ha anat contínuament a l'alça, però amb una progressió inferior amb què ha crescut la publicació de recerca a Osona.

En tant per cent, a Manresa entre el primer i el sisè informe hi ha un creixement del 70,5% del nombre d'articles,mentre que a Vic gairebé s'ha quadruplicat.

Solsona i Igualada mostren una producció constant, la primera a l'entorn de 170 i la segona, de 150.

L'estudi fa servir un indicador per combinar la producció quantitativa i la qualitativa, i ho aconsegueix integrant la quantitat de publicacions amb el nombre de vegades que s'han citat. D'aquesta manera, l'Observatori ofereix informació sobre institucions, ciutats i comarques a partir de paràmetres bibliomètrics reconeguts internacionalment.

Segons aquest indicador, en el darrer estudi Manresa i Solsona són les ciutats que aconsegueixen més impacte amb els articles científics que produeixen, la tercera posició és per a Vic i la quarta, per a Igualada.

Rànquing d'impacte



De fet, la ciutat que més cops ha encapçalat el rànquing d'impacte és Solsona: dels 6 estudis ha estat la primera en tres ocasions i ha empatat amb Manresa dues vegades. Manresa només ha estat al capdavant una vegada, en el període 2007-2011. Ni Vic ni Igualada no han aconseguit el podi en cap ocasió fins ara.

UVIC, institució alfa



Per institucions, la líder indiscutible en nombre d'articles publicats és la Universitat de Vic, amb 506, i si s'afegeixen el centenar de publicacions del Consorci Hospitalari de Vic, el resultat és de prop de la meitat del total de 1.540 publicacions del conjunt de la Catalunya Central registrades en els darrers 5 anys analitzats.

El contrapunt és que per primer cop l'informe recull publicacions científiques de la UManresa, que comença a obrir-se camí amb 17.

La segona institució més prolífica és el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, a Solsona, amb 267, i la tercera, l'EPSEM amb 208. Si se sumen les de l'EPSEM més les 170 d'Althaia i les 131 del Centre Tecnològic de Manresa i les 17 d'UManresa el resultat són 526.

Pel que fa a l'índex d'impacte de les institucions de recerca, el lideratge és per al Centre Tecnològic Forestal i la segona posició la comparteixen la Fundació Althaia i la Universitat de Vic.

Presentació a l'EPSEM



La sala d'actes de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa ha estat l'escenari de la presentació de la sisena edició de l'informe a càrrec del professor de la UPC Xavier de las Heras i de Montserrat Méndez, cap de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa. En aquesta ocasió, la presentació de l'informe s'ha fet en el marc de la jornada «La ciència com a impuls al territori».

L'Observatori de la Recerca a la Catalunya Central es va crear l'any 2012, impulsat per la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa, per analitzar la recerca que es du a terme al territori.