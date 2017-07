Arran reclama a l'Ajuntament una piscina pública bé de preu

Amb l'arribada de l'estiu, l'assemblea de joves Arran Manresa ha iniciat una campanya amb el lema «A l'estiu, volem aigua», per reclamar una piscina pública, a l'aire lliure i a preus populars. El col·lectiu exigeix a l'Ajuntament de Manresa «l'acompliment del nostre dret a refrescar-nos a l'estiu, sense condicions». Per combatre el que consideren una «desigualtat de classe», Arran Manresa exigeix que aquesta piscina sigui finançada amb un impost que gravi les piscines privades. Aquesta és, diuen, una mesura per «redistribuir la riquesa».

Denuncien que Manresa només té una piscina municipal d'estiu molt petita, amb una entrada que costa de 6 a 7 euros.