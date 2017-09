Prop de 200 persones es mobilitzen al centre de Manresa contra la zona blava

Darrere una pancarta amb el lema «Prou abusos zona blava. Pàrquing Saclosa gratuït», unes 200 persones es van mobilitzar, aquest dijous al vespre, pel centre de Manresa. Van anar de la plaça de Crist Rei, moment en el qual es va aplegar més gent, fins a la plaça Major, on van fer una assemblea que va acabar a les 9 del vespre, ja només amb la trentena de participants que es van quedar fins al final.

Dijous vinent, també a les 7 de la tarda, repetiran l´acció, però en aquesta ocasió aniran de la plaça Major fins al pàrquing Saclosa, on avui es reunirà un grup de treball per continuar preparant accions. En l´assemblea d'aquest dijous, que inicialment s´havia de fer al Saclosa, però es va acabar celebrant a la plaça Major, van parlar de buscar assessorament jurídic i de la proposta que havien rebut de l´Ajuntament per trobar-se amb el regidor de Mobilitat.



Fruit de la mala gestió

L´assemblea per la mobilitat i estacionament públics i gratuïts de Manresa, constituïda dijous de la setmana passada en una trobada al pàrquing Saclosa a la qual van assistir una trentena de veïns i veïnes, reclama que «l´Ajuntament de Manresa faci un pas enrere i trobi altres maneres de cobrir els seus deutes amb l´empresa Eysa [concessionària de la zona blava] i no fent-nos pagar a nosaltres la seva mala gestió». Així ho va expressar en el manifest que van llegir a Crist Rei abans de començar el recorregut que els va portar pel primer tram del Passeig fins a Sant Domènec –on es van parar al mig del pas de vianants i van obligar els cotxes a aturar-se– fins a la plaça Major. Van acompanyar el recorregut amb xiulets i amb proclames com «manos arriba, esto es un atraco» i «no volem més zona blava».

La mobilització veïnal l´ha motivada l´increment de les places de zona blava, entre les quals n´hi ha 37 que s´habilitaran al pàrquing Saclosa, on s´estan fent obres, i que subtituiran el més d´un centenar de places de franc que hi havia fins ara.

El manifest que van llegir els convocants critica el preu de la zona blava a Manresa i la pèrdua del pàrquing Saclosa, i afirma que «l´Ajuntament, en plena complicitat amb l´empresa [concessionària de la zona blava i del servei de grua municipal], només ha fet que augmentar la zona amb parquímetre de la ciutat i fer apostes polítiques sense pensar en la mobilitat de les persones que viuen i treballen a la ciutat». Per contra, li retreu, «no ha creat cap alternativa a la mobilitat cap al centre en cotxe privat» pensant en la gent dels pobles de la comarca que hi van a treballar, els veïns i veïnes que hi viuen i la que hi vol anar a comprar; ni «cap aposta de millora del servei de transport públic, escàs i car». Fa notar que «tampoc no ha apostat per la mobilitat en bicicleta, ja que a l´únic carril bici que hi ha cal pujar a les voreres i entrar a la carretera contínuament», ni per «la mobilitat gratuïta dels afores (Congost i polígon dels Dolors, on sí que es pot aparcar) cap al centre, o per les bicicletes públiques i gratuïtes per anar d´un lloc a l´altre».

Per tot plegat, consideren que «ha perjudicat el comerç local i de proximitat i ha beneficiat les grans multinacionals que es troben al polígon dels Trullols o dels Dolors». Asseguren que «moltes petites botigues del centre han de tancar, i una part de la responsabilitat és la nefasta mobilitat proposada per l´Ajuntament».



2.789 ciutadans signen perquè no hi hagi més aparcament de pagament

Fins aquest dijous a la nit, 2.789 persones havien signat a la plataforma Change.org contra la zona blava de Manresa. La recollida, iniciada fa un mes, va adreçada a l´alcalde Valentí Junyent i té per objectiu aconseguir les 5.000 signatures.



La va impulsar Allyson Cruso i hi diu que, «després d´haver de pagar una de les zones blaves més cares de tot Catalunya (i la cinquena més cara del país), ara hem de pagar encara més per tenir l´ampliació de les meravelloses zones blaves». Al seu entendre, «aquesta ampliació farà que els comerços siguin molt menys transitats, la qual cosa pot portar al seu tancament. Els únics que es beneficien d´aquestes mesures són l´empresa Eysa [que és la concessionària de la zona blava] i l´Ajuntament». No és l´únic comentari. Les persones que han signat també n´han fet, la majoria queixant-se del preu «abusiu» de la zona blava i de la manca d´aparcament gratuït.



Si no hi ha cap canvi de darrera hora, dilluns vinent entraran en funcionament 515 noves places de zona blava a Manresa, que faran saltar les 668 que hi ha actualment fins a 1.183. L´Ajuntament esgrimeix a favor d´aquest increment l´abaratiment del cost del tiquet, amb una doble tarifa que suposa una davallada d´entre 18 i 38 cèntims l´hora respecte a l´actual tarifa única d´1,88 €/h, i que les places arribaran a més vials per fomentar la rotació de vehicles en àrees comercials i el seu entorn.