La campanya pel 'Sí' arrenca a Manresa amb l'enganxada de cartells

Les entitats i els partits independentistes han engegat la campanya pel 'sí' al referèndum aquesta passada nit, després de l'acte d'anit al Tarraco Arena, que va fer un ple absolut. Així, aquesta nit ha tingut lloc la tradicional enganxada de cartells arreu de Catalunya.

A Manresa, la campanya va arrencar a la Plana de l´Om, on va tenir lloc la projecció del documental «La revolució cantada», sobre com centenars de milers d´estonians es van reunir públicament per cantar cançons patriòtiques prohibides pel règim soviètic per reclamar la seva independència. De les 9 del vespre a les 12 de la nit hi va haver servei de menjar i beguda; a les 10 va començar la projecció i, poc després, es va donar per iniciada la campanya del referèndum amb una penjada de cartells pel sí. El PDeCAT, ERC i la CUP han compartit a les xarxes imatges de l'enganxada de cartells.

D'altra banda, la plaça Major de Manresa acollirà el dia 23 d´aquest mes l´acte central de campanya abans del referèndum del dia 1 d´octubre de Manresa pel Sí, la plataforma integrada per partits polítics i entitats independentistes de la ciutat. Entre d´altres, inclourà l´actuació de Gossos i de Manel Camp i Santi Arisa.



Denuncien identificacions i requisa de material a Masquefa



La CUP i ERC han denunciat a través d'alguns dels seus comptes de Twitter que durant la nit de dijous a divendres policies locals, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil han identificat persones i han requisat material de campanya del referèndum de l'1-O. Els incidents s'han registrat coincidint amb l'inici de campanya, durant la tradicional enganxada de cartells arreu de Catalunya, a poblacions com Masquefa, on la policia local ha actuat identificant i confiscant material. També s'han realitzat identificacions i s'ha requisat material a Montcada i Reixac, Cerdanyola, Ripollet, Figueres, Llagostera, Premià de Mar i les Cases d'Alcanar. Aquestes han estat les primeres actuacions que s'han fet seguint les directrius de la Fiscalia, que va ordenar que no es permetés cap acció amb l'objectiu de col·laborar en la celebració del referèndum. Tot i així, fonts dels Mossos d'Esquadra han assegurat que no han retirat material de la campanya de l'1-O.

ERC ha denunciat que a Montcada i Reixac (Vallès Occidental) la Policia Local ha requisat material de campanya, escudant-se en què complien ordres directes de la Fiscalia General de l'Estat. Així ho han denunciat fonts de les JERC a través de les xarxes socials. Els fets van passar aquest dijous al vespre coincidint amb l'inici de la campanya, quan una patrulla va aturar un grup de persones al carrer Bogatell de la localitat i els van requisar una escombra, un cubell i material per enganxar els cartells. Els agents van identificar els membres del partit, tres d'ells d'ERC i un de les JERC. ERC forma part de l'equip de govern de Montcada i Reixac, juntament amb Círculo de Montcada i ICV-EUiA, formació que ostenta l'alcaldia en la figura de Laura Campos. La batlle d'aquesta ciutat ha mostrat el seu suport en la celebració del referèndum.A les Cases d'Alcanar, agents de la Guàrdia Civil s'han emportat a la caserna de Sant Carles de la Ràpita tres persones de la CUP que participaven en la campanya. Allà, les han identificat i les ha deixat anar. A Cerdanyola, els cupaires han denunciat que els Mossos i la Guàrdia Urbana han identificat la regidora de la CUP Eli Vila quan penjava cartells de la campanya de l'1-O. Els agents han identificat la regidora i s'han endut un cartell de mostra.També a Ripollet la CUP ha denunciat que els Mossos han identificat i requisat cartells. I la policia local també ha actuat, igual que a Masquefa, identificant i confiscant material a Figueres, Premià de Mar i Llagostera.