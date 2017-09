L'Ajuntament de Manresa retira honors i distincions atorgats durant el franquisme

El ple municipal ha aprovat la revocació d'honors i distincions atorgats durant el règim franquista per l'Ajuntament de Manresa.

La retirada es produeix «per la seva filiació o per la seva tasca en benefici del règim dictatorial franquista i del feixisme».

En concret, els expedients afecten vuit persones -Julio Pérez-Salas García, Antonio Girón de Velasco, Antonio Francisco de Correa Véglison, Felipe Acedo Colunga, Juan Perelló Pou, Esteban Bilbao Eguía, Ignacio de Despujol i de Sabater i Antonio Ibáñez Freire- i quatre col·lectius -Banderí d'excombatents de la croada d'alliberament enquadrats en la Centuria Audina i els Banderins de les delegacions locals d'excaptius, de la División Azul i d'excombatents.

Reglament d'Honors i Distincions

Seguint el mandat del ple municipal es procedirà a concel·lar els corresponents assentaments en el Llibre-Registre de Distincions Honorífiques en compliment del que estableix el Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Manresa.

Els honors ara revocats van ser concedits per l'Ajuntament de Manresa en el període que va del 1940 al 1967.

La decisió s'ha pres després que, el 5 de desembre del 2016, l'Associació Memòria i Història de Manresa presentés una instància sol·licitant que es deixin sense efecte i es revoquin «tots els títols honorífics atorgats al llarg dels anys per l'Ajuntament de Manresa a persones vinculades al règim franquista». La resolució adoptada recorda que el ple de la corporació municipal, en la sessió del 22 d'octubre del 2015, va prendre per unanimitat l'acord de retirar la simbologia franquista encara existent a la ciutat.

Seguint aquesta instrucció, la regidoria de Cultura ha dut a terme els darrers anys diverses accions per procedir a la retirada dels elements i les mencions «que impliquen un enaltiment del feixisme». Fetes les consultes pertinents, resulta que a les actes dels plens municipals conservades a l'arxiu de la ciutat hi consta la concessió de diverses distincions honorífiques atorgades a persones o col·lectius per la seva filiació o la seva tasca «en benefici del règim dictatorial franquista i del feixisme en general».

La resolució afegeix que «aquestes distincions s'han de considerar com un reconeixement i enaltiment del règim feixista imposat pel general Franco».