Tretze activitats per a joves aquesta tardor a Manresa

Els i les joves que ho desitgin ja es poden inscriure a les activitats per a joves que des de Manresajove s´han programat per als mesos d´octubre a desembre als equipaments juvenils de la ciutat: Espai Joan Amades i Casal de Joves la Kampana.

En la programació s´hi inclouen activitats musicals, com ara un taller de percussió impartit pel grup manresà Batrakes, i un curs de guitarra que es farà al Casal de joves la kampana. També hi ha tallers de cuina probiòtica, de teatre, tap dance (claqué), etc.

Per tal de fer arribar aquesta oferta d´activitats juvenils de forma clara i unificada, des de l´Ajuntament de Manresa s´han imprès més de 6.000 tríptics que s´han enviat a casa de totes les persones de 14 a 20 anys i on també hi consta la programació que es porta a terme des d´altres equipaments i que està específicament pensada per a aquest col·lectiu.

Igualment, s´han repartit tríptics a diferents equipaments, serveis i espais de la ciutat.

La programació ofereix activitats d´oci divers i atractiu, que sovint és pensat i proposat pels joves mateixos. Des de la Regidoria de Joventut es creen diferents espais de participació on es pretén que les persones joves de la ciutat puguin expressar les seves demandes i necessitats. Un exemple són en els Punts al Pati que es realitzen de forma setmanal, en l´espai d´esbarjo dels centres educatius de secundària.



Espai Joan Amades

Taller de percussió amb batrakes . 6 d´Octubre i 1 de Desembre. De 17:30 a 19 h. A partir de les 19 h, faran assaig obert. 5€/taller. Les inscripcions a partir de 12 anys a www.manresajove.cat. Organitza: Manresajove i Batrakes.

Centre Cultural el Casino

Exposició "Immersos en les dades", del 24 d´agost al 29 d´octubre. De dimarts a diumenge de 18 a 21 h.

"Immersos en les dades", del 24 d´agost al 29 d´octubre. De dimarts a diumenge de 18 a 21 h. Exposició: "sex o no sex2", del 21 de Novembre al 3 de Desembre. De dimarts a diumenge de 18h a 21h.

Per visites de grups de joves organitzats i dinamització de l´activitat cal trucar al 93.8771360 o enviar un correu a manresajove@ajmanresa.cat. Organitza: Manresajove i Oficina Jove del Bages.



Casal de joves la Kampana

Classes de guitarra per a joves d´entre 14 i 18 anys del 6 d´octubre al 15 de desembre. Divendres de 18.30 a 20 h. El preu són 20€/trimestre. Inscripcions al CAE: telèfon 93 872 57 89.

Espai Sant Domènec

Taller de circ juvenil per a nois i noies de 13 a 15 anys del 2/4 d´octubre de 2017 al 18/20 de juny de 2018, dilluns i/o dimecres de 18:30h a 20h. El preus de la matrícula és de 30€; 1 sessió/setmana: 30€/mes; 2 sessions/setmana: 60€/mes. Inscripcions a www.kursaal.cat/formacio/cursos. Organitza: La Crica



Kursaal

Teatre juvenil per nois i noies de 12 a 17 anys del 21 de setembre de 2017 al 21 de juny de 2018, dijous de 18 h a 19.30 h. Nivell 1 i Nivell 2, 30€ de matrícula i 30€/mes. Inscripcions: www.kursaal.cat/formacio/cursos. Organitza: Teatre Kursaal.

per nois i noies de 12 a 17 anys del 21 de setembre de 2017 al 21 de juny de 2018, dijous de 18 h a 19.30 h. Nivell 1 i Nivell 2, 30€ de matrícula i 30€/mes. Inscripcions: www.kursaal.cat/formacio/cursos. Organitza: Teatre Kursaal. Teatre musical juvenil per a nois i noies de 12 a 16 anys del 20 de setembre de 2017 al 20 de juny de 2018, dimecres de 18 h a 20 h. 30€ de matrícula i 35€/mes. Inscripcions: www.kursaal.cat/formacio/cursos. Organitza: Teatre Kursaal.

Tota la informació es pot trobar al web de Manresajove www.manresajove.cat, on també s´hi podran fer les inscripcions a partir del dilluns 25 d´octubre. Per més informació cal dirigir-se a l´Oficina Jove del Bages o trucar al 938 771 360. També a través del correu electrònic manresajove@ajmanresa.cat.