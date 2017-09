Ple en l'acte central d'ERC a Manresa tot i l'absència de Marta Rovira

La plaça Sant Domènec de Manresa és plena de gom a gom per l'acte central d'ERC pel Sí a Manresa. Ha inaugurat l'acte l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, que ha excusat la no presència de Marta Rovira, que havia de ser el cap de cartell i finalment no ha assistit. Hi intervé la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa; la diputada de Junts pel Sí, Alba Vergés; i la directora general de Joventut, Marta Vilalta.

Al mateix temps, la secció local d'ERC-Manresa ha muntat una parada informativa a la plaça i les JERC han organitzat un punt informatiu per què tothom qui ho vulgui pugui consultar a quin col·legi electoral ha de votar l'1 d'octubre.