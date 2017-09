El comerç de la plaça Major i voltants farà créixer la Shopping Night demà

Arriba la 6a edició de la Shopping Night de Manresa + Comerç més potent, amb 150 establiments oberts de les 8 del vespre a les 12 de la nit i un circuit de la plaça d'Espanya fins a la plaça Major.

L'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants farà entrar dissabte el certamen amb tots els ets i uts al cor del Barri Antic amb una programació pròpia.

Amb motiu de la celebració de la Shopping Night, demà a partir de les 4 de la tarda i fins a la 1 de la matinada de diumenge hi haurà talls de trànsit i afectacions en els recorreguts del bus urbà i interurbà per facilitar els itineraris per a vianants al centre de la ciutat.

Des del segon tram del Passeig fins al Centre Històric s'alternaran propostes per atreure el públic fins a establiments oberts fora del seu horari habitual. Només com a mostra d'algunes d'elles, al segon tram del Passeig hi haurà activitats esportives, ball i decoració comercial; al sector de Crist Rei hi haurà food trucks, automoció, exhibició de balls i promocions comercials; al segon tram de Guimerà, a banda de les promocions comercials, degustacions gastronòmiques, música i exhibició canina; al primer tram de Guimerà, mostra de pintura, discjòqueis en establiments; a Sant Domènec més food trucks, ball en línia, automoció, degustacions gastronòmiques i activitats infantils; a l'eix Born-la Plana-Nou-Clavé, exhibició de balls de saló i discjòqueis i l'Associació de Comerciants Guimerà Comerç aportarà decoració aèria amb globus. Al sector de la plaça Major, desfilades de moda, demostracions de boxa i kick boxing i actuacions musicals.