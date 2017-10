Montaña destaca les singularitats de la universitat com un model a seguir

La comunitat que integra la UVic-UCC de ben segur que va sortir de l'acte inaugural a Manresa de l'actual curs acadèmic amb l'autoestima totalment satisfeta. Se'n van encarregar les autoritats que hi van intervenir. Especialment, Jordi Montaña, que va posar el «model municipal» en què es basa com un exemple a seguir.

El rector de la UVic-UCC, que va fer el parlament d'inauguració, va definir el curs que comença com de «creixement», pels dos graus que s'estrenen, un dels quals el de Medicina. El seu discurs, però, es va centrar, sobretot, a repassar les singularitats de la UVic-UCC, com la implicació de la societat civil dels municipis on es troba i que tingui dos campus universitaris basats en models diferents, la qual cosa, va assegurar, «és única a Catalunya, a l'Estat i a un nivell més global». Va dir que és un model exportable. Com havia fet Sanclimens, Montaña no va passar per alt el moment que viu el país. Va demanar «no perdre la il·lusió ni l'esperança».

Mercè Jou, secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, va definir la UVic-UCC com un «puntal i referent a la Catalunya Central» malgrat la seva joventut. L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, va parlar amb orgull de la universitat i va dir, quant a la situació de Catalunya i a l'aplicació de l'article 155, que «hi ha gent que sempre té excuses per actuar i hi ha gent que té raons per actuar». L'alcalde Valentí Junyent va celebrar l'alternança entre Manresa i Vic a l'hora d'acollir la inauguració del curs acadèmic i va celebrar la medalla a Sanclimens com un fet «especialment emotiu, merescut, i reconfortant» en un moment en què la classe política està més aviat en dubte.