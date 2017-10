Per què el ple no va declarar no grat el rei?

Votació per declarar Rajoy persona no grata.

El darrer ple municipal de l'Ajuntament de Manresa va aprovar amb els vots dels regidors d'ERC, CDC, CUP i DM una moció conjunta que declarava persones no grates al municipi Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, Enric Millo, Emilio Ablanedo i Diego Pérez de los Cobos però no Felip VI. Per què aquesta distinció?

La decisió es va prendre per considerar que uns eren els dirigents que van ordenar la repressió policial del dia 1 d'octubre i, pel que fa al monarca, per no condemnar-la.

Per això per als responsables polítics i executius, a més de considerar-los no grats, l'Ajuntament va sol·licitar -amb l'abstenció del PSC i el vot en contra de Ciutadans- la seva dimissió i cessament en els càrrecs de president del govern central, ministre de l'Interior, delegat del govern a Catalunya, subdelegat del govern a Barcelona i coordinador del dispositiu policial, respectivament.

En el cas de Felip VI, a un rei ni se'l cessa ni dimiteix, o se'l deposa o abdica. Però no es va demanar res d'això sinó que es va fer una condemna explícita «de les seves paraules» per no mostrar la seva solidaritat amb les persones i les institucions que van patir la violència. És per això que l'Ajuntament de Manresa no participarà en cap acte que tingui la seva presència ni el convidarà a cap acte que organitzi.

Qualificar algú com a persona no grata no té cap conseqüència jurídica, fins i tot quan qui es pronuncia en aquest sentit és una Administració Pública, per la qual cosa tan sols vol dir que no resulta del grat dels membres de l'òrgan que així la declara.