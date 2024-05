De comptar llenties a fer un mosaic, la Gimcana matemàtica omple el Centre Històric de Manresa de mil caps pensants

Trobar la manera de saber quantes llenties hi ha en un paquet d'un quilo; calcular quantes persones caben als bancs que hi ha a la plaça d'Europa i, a la mateixa plaça, a base de peces regulars i semiregulars, intentar fer un mosaic per cobrir el terra ajudats amb un plànol i amb retalls de paper en forma d'hexàgon, de quadrat i de triangle.

Són algunes de les tretze proves que han hagut de superar el miler d'alumnes de primer d'ESO de dotze instituts de Manresa i el Bages que ha participat en la 17a edició de la Gimcana matemàtica. Repartida per carrers i places del Centre Històric de Manresa, s'ha celebrat aquest divendres al matí en dos torns, organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics del Bages amb un grup de professors de matemàtiques de secundària. Hi ha hagut corredisses i predisposició per part de la majoria d'alumnes per entrar en el joc de fer anar el cap.

Monitores del Pius Font i Quer -alumnes de quart d'ESO dels respectius centres participants han explicat les proves als seus companys de primer- han valorat, pel que fa a la prova dels bancs que "la majoria se'n surten". Pel que a la del mosaic, la monitora responsable ha coincidit que la majoria han fet la prova correctament. Un alumne del Quercus que estava intentant superar aquest repte ha destacat que "les proves ens estan agradant". I una alumna del mateix centre que anava amb un altre grupet que ja havia fet quatre proves comentava que "són divertides". "Es poden fer", hi afegia una companya seva.

Alumnes a la plaça Major de Manresa, on havien de superar dues proves de la gimcana / G.C.

A la plaça Major, també portada per monitors del Pius, hi havia la prova de les llenties. "Fent càlculs, han de saber quantes llenties hi ha en aquest paquet d'un quilo utilitzant una bàscula". En aquest cas, han reconegut que "se'n surten, però amb ajuda. Els costa començar".

En la present edició hi ha participat els instituts següents:

Institut Bages Sud

Institut d’Auro

Fedac Sant Vicenç de Castellet

Institut Pius Font i Que r

r Institut Lacetània

Fedac Manresa

Institut Cal Gravat

Institut Castellet

Institut de Navarcles

Institut Moianès

Institut Guillem Catà

Institut Quercus

Amb el pas dels anys, el què va començar sent una gimcana d’un sol recorregut s’ha hagut d’ampliar a dos recorreguts i a dos torns per tal d’encabir l’augment de l’alumnat que ha viscut. La meitat dels centres participen en el primer torn i, la resta, en el segon. I, dins de cada torn, la meitat participen en l’itinerari 1 i l’altra meitat en l’itinerari 2. Cada itinerari consta d’unes 12 parades. El primer torn s'ha fet de 8.45 a 10.45 h i, el segon torn, de 10.45 a 12.45, amb una cloenda lúdic-festiva al parc de la Seu en la qual, guiats per l'animador Jordi Callau, els alumnes han col·laborat a fer un mural centrat en el quart Objectiu de Desenvolupament Sostenible, que és el que parla de "Garantir una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom".

Plànol d'un dels dos itineraris / CRPB

Plànol del segon itinerari / CRPB

