La PAHC acusa l'Ajuntament de Manresa de deixar famílies vulnerables al carrer

La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages ha denunciat la situació de les cinc famílies que vivien al carrer Escodines número 28 de Manresa que van ser desnonades fa dues setmanes de casa seva per, segons tècnics de l'Ajuntament, perill imminent de ruïna sense una alternativa perquè tinguin un sostre.

La PAHC assegura en una nota de premsa que van ser reallotjades temporalment en albergs de la ciutat i la comarca. "Des de Ilavors hem estat acompanyant les famílies a Serveis Socials, on constantment ens han donat llargues i promeses buides: que tindrien una alternativa habitacional estable, que potser podrien tornar a les seves cases. De tot això mai ens van voler deixar res per escrit i, com ja podíem preveure, finalment les fan fora dels allotjaments temporals el dilluns vinent, i les deixen definitivament al carrer sense cap alternativa".

La PAHC afirma que "ja són massa casos com aquests que es repeteixen a la nostra ciutat, on la manca d'habitatge públic i d'emergència fa que moltes famílies es vegin obligades al sensellarisme".

Gir de 180 graus

La PAHC denuncia que "mentre l'alcalde, Marc Aloy (ERC), i el regidor d'Habitatge, Jesús Alonso (Impulsem), presenten protocols antiocupació, Manresa continua sense pla local d'habitatge des de fa dos anys, i la funció social de l'habitatge continua sense ser respectada".

A tot això s'hi suma, segons la PAHC que el regidor d'Habitatge "encara no ha respost a cap de les repetides peticions de reunió de la PAHC, que des del gener demanem insistentment per a parlar de la situació d'habitatge a la nostra ciutat" i afirma que "el cinisme i irresponsabilitat d'aquest govern no tenen límits".

Per a la PAHC és totalment inadmissible que des d'un suposat estat de dret es desnoni a unes famílies per preservar la seva integritat física i que l'alternativa que se'ls plantegi sigui el carrer. Per això la PAHC exigeix "una solució permanent per a la Naima, la Laila, i totes les famílies del bloc del carrer Escodines número 28, que s'aturi la constant ofensiva discriminadora d'informes tècnics contra edificis ocupats per famílies vulnerables, i que les polítiques públiques d'habitatge facin un gir de 180 graus a la nostra ciutat".