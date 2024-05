A Manresa hi ha hagut 36 emergències en deu mesos per pisos en mal estat

El regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Manresa, Jesús Alonso, ha explicat que s’està portant a terme a la ciutat "una feina important, constant i no gaire coneguda d’actuacions en situacions d’emergències" del parc d’habitatges edificats. Des del Juny del 2023 fins a inicis de Març del 2024, «s’han resolt un total de 36 situacions complexes sobrevingudes d’execucions subsidiàries emergents al parc edificat privat».

Són casos de patologies greus amb col·lapses parcials que han comportat intervencions. Les principals problemàtiques «que ens trobem als edificis són declaracions de ruïna imminent, ordres d’execució, desallotjaments, reallotjaments o desocupacions quan s’ha donat el cas».

El regidor d’Habitatge ha concretat que més de la meitat d’aquelles situacions (58%) s’han produït al Centre Històric i que a conseqüència de totes aquestes actuacions s’han hagut de desallotjar fins a 79 persones, 18 de les quals (23%) han resultat ser ocupacions sense títol legítim.

Algunes de les situacions s’han donat al carrer Sant Tomàs, 4; al carrer Sant Bartomeu, 9 i també al 61-63 i al 17; al carrer Flors de Maig, 3; al carrer Francesc Macià, 34-44 ; al carrer Escodines, 24; al carrer Cintaires,6; al Passatge Juvells,7; al carrer Ignasi Domènec Puigcercòs,1; al carrer Santa María 19, 1er; a la Carretera de Santpedor 162-166, baixos; al carrer Pau, 5; al carrer Jorbetes 26-28; al carrer Circumval·lació, 55; a la Via Sant Ignasi, 37; al carrer Menorca 4-6; al carrer Camp d’Urgell, 4; al carrer Galceran Andreu, 3 i 4.

També explica que a 20 de Febrer de 2024, des de la regidoria d’Habitatge s’estaven seguint «nou situacions d’ocupació, en escenaris, orígens i afectacions molt variades, que provenen majoritàriament del 2023».

Alonso destaca l’elaboració, l’aprovació, al Ple de Febrer, i posada en marxa del Protocol d’actuacions d’Habitatges per la mobilització de pisos buits, detecció i millora dels pisos en mal estat de conservació per incompliment del deure de conservació dels seus propietaris i la substitució per part de l’Ajuntament, dels grans tenidors que no compleixen les seves obligacions en cas d’ocupacions, amb accions de foment de la desocupació. «També abordem l’acompanyament dels petits tenidors que hagin patit ocupacions d’habitatge».

Un pla que marcarà el full de ruta fins al 2029

L’Ajuntament de Manresa treballa en un Pla d’Habitatge Local per Manresa que serà el full de ruta de referència fins al 2029 en aquesta matèria.

Segons ha explicat el regidor d’Habitatge, Jesús Alonso, un dels objectius principals del futur Pla «és superar el dèficit crònic d’habitatges del que partim i d’articular dignament les polítiques públiques en matèria d’habitatge que Manresa mereix».

Segons ha afirmat, «per descomptat, també generarem habitatge social destinat a lloguer assequible per via de la promoció per part de l’empresa municipal Forum, convenientment empoderada». Les actuacions reservades per aquesta via seran sovint petites i complementàries d'altres «i molt específicament emplaçades al Centre Històric i en sòl que necessita preparació i gestió prèvia. A hores d’ara s’estan estudiant una vintena de possibles emplaçaments de les característiques apuntades sobre els quals es concretaran properament els objectius que formaran part de Pla d’Habitatge Local. Aquesta via s’estén també a les rehabilitacions».

Parc públic deficitari

Assegura que Manresa parteix d’un parc d’habitatges municipal força deficitari, com passa «també al nostre entorn».

A Europa la ràtio de lloguer social per cada 1.000 habitants és de 60, mentre que l’estàndard de l’Estat - i el de Catalunya n’és molt similar- arriba només a 2,88 habitatges de lloguer social per cada 1.000 habitants. A Manresa, el Parc total d’habitatges de titularitat municipal en lloguer assequible i social és de 257 habitatges. Això ens dona una xifra de 3,26.