Els quatre veïns que viuen al número 9 del carrer de Sant Bartomeu de Manresa han estat desallotjats aquest dissabte al matí per risc de col·lapse de l'habitatge, segons han informat fonts de la Policia Local. Es tracta d'un edifici antic de planta baixa i primer pis.

Els matexos inquilins haurien alertat a través del 112 dels problemes estructurals que han detectat en una paret lateral de la casa, de terra argilosa, on s'ha desprès part de l'arrebossat deixant-hi un forat de dimensions considrables. És una paret mitgera però que dona a un solar buit perquè no hi ha cap altra edificació al costat.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, i també la Policia Local, que ha tallat la circulació del carrer. Tècnics municipals estaven analitzant aquest migdia les possibles patologies que pugui tenir l'edifici, i davant la constatació d'un possible esfondrament, s'ha optat per evaquar els quatre veïns, que no podran tornar a casa com a mínim fins dilluns. Fonts municipals han expliicat que els afectats seran reallotjats allà on determini Serveis Socials o bé el matex servei tècnic d'Urbanisme, si a primera hora de la tarda encara no se sabia a quin lloc.