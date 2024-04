El Berga és líder en solitari malgrat empatar (2-2)

El Berga va deixar escapar dos punts en una segona meitat grisa contra el penúltim classificat del grup, l'Olímpic Can Fatjó (2-2) tot i que va jugar gairebé 40 minuts amb superioritat numèrica. Malgrat el resultat, el conjunt del Berguedà no només manté el lideratge, sinó que, a més, passa a ser líder en solitari, gràcies a la derrota del Natació Terrassa contra el Voltregà. Ara, els blanc-i-vermells tenen un punt de marge respecte als vallesans, dos respecte al Ripollet i tres del Torelló.

L'inici de partit va ser favorable al Berga, que dominava la pilota gràcies al camp moll, que permetia circular ràpidament, i tenien una possessió gairebé total, malgrat que els hi costava generar ocasions de perill. Van gaudir d'algunes ocasions amb pilotes penjades des de la banda, i un xut clar d'Artigas que va refusar un defensa. Per l'altra banda, els visitants només van tenir una ocasió clara que va picar contra el travesser. Al minut 37, el mateix Artigas va recuperar un mal refús de la defensa vallesana, va superar la seva marca i va assistir a Marc Torres per anotar el primer gol del matx. Això va fer que els rivals, fins aleshores molt més tancats, s'obrissin a la recerca de l'empat, tot i no incomodar en excés la porteria de Gil.

L'inici de la segona meitat va ser similar. Quan només havien passat tres minuts, Arnau Hernández va recollir una passada i, amb un bon xut, va anotar el segon. Només tres minuts després, el conjunt visitant es va quedar amb deu per una clara vermella d'una agressió sense pilota a un jugador local. Malgrat que la superioritat numèrica i l'avantatge al marcador, el conjunt berguedà es va tirar enrere i va donar opcions al conjunt vallesà, que va començar a lluitar de tu a tu i a generar perill. A quinze minuts pel final, una bona jugada per banda va servir una pilota a l'interior de l'àrea a Bobo, que acabava d'entrar, i aquest va retallar distàncies. El Berga es va tancar i va servir la pilota als visitants, que no aconseguien generar perill. Quan ja passaven sis minuts del temps reglamentari, el col·legiat va assenyalar penal per unes mans que els jugadors locals consideraven que estaven enganxades al cos. Baldeh no va fallar i va anotar el 2-2 definitiu.