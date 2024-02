L’Ajuntament no sap quants pisos buits hi ha a Manresa. Ho ha assegurat l’alcalde Marc Aloy en la presentació, aquest dimarts al migdia, del primer protocol de què es dota la ciutat per recuperar habitatge buit i, alhora, resoldre casos d’ocupacions conflictives. Ha destacat que és el resultat de dos anys de feina i n’ha posat en valor que és un document únic atès que, si s’aprova en el ple municipal d’aquest dijous, la capital del Bages serà el primer municipi català que disposa d’una eina per intentar resoldre tres problemes lligats a la xacra dels pisos buits: habitatges de grans tenidors buits, habitatges de petits propietaris que no en poden pagar la rehabilitació perquè retornin al mercat i ocupacions que generen problemes de convivència. El protocol ha tingut l’aval tècnic de la Diputació de Barcelona.

Segons el Cens de Població i Habitatges del 2021, el darrer fet públic per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), Manresa era la ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb la pitjor ràtio d’habitatges buits. N’hi havia 5.495, que tocaven a un pis buit per cada 14 habitants. Per altra banda, un informe del Servei de Tresoreria de l’Ajuntament quantificava a finals del 2021 en 603 el nombre d’habitatges de grans tenidors als quals es podria aplicar el recàrrec del 50% de l’IBI, una mesura per recuperar pisos buits en què la capital del Bages també va ser pionera abans que la Llei la implantés, ha remarcat Aloy. «Serem durs» Sigui quina sigui la dada, el dels pisos buits, ha admès l’alcalde, acompanyat de Jesús Alonso, regidor d'Habitatge, Centre Històric i Llicències, és «un tema transcendent i una de les prioritats del govern». Ha assegurat que, en el cas dels grans tenidors, «serem durs» i ha insistit a culpabilitzar de la situació actual, sobretot pel que fa a aquests grans tenidors, el govern del PP, que, quan va esclatar la crisi del 2008, va rescatar els bancs amb 60 milions d’euros per pagar els habitatges en què la ciutadania no podia fer front a les hipoteques. Una solució que va fer que «els bancs es quedessin amb els diners i amb els habitatges». Alonso ha assenyalat que la prioritat seran els pisos desocupats a partir de dos anys i que la manera d’actuar de l’Ajuntament basant-se en el protocol creat serà diferent «depenent del grau d’incompliment de la funció social de l’habitatge». Ha posat com a exemple que, pel que fa als grans tenidors, les multes podran arribar als mil euros al mes. El protocol també incideix en la conservació dels habitatges. «Tenir un habitatge cuidat és cuidar la ciutat», ha destacat Aloy. Ha afegit que el que es farà és «acompanyar i assessorar» el petit propietari que tingui un pis buit que requereixi unes obres per poder-lo fer habitable. Amb aquest objectiu, s’ha creat una partida al pressupost municipal de 250.000 euros amb què el consistori farà les obres necessàries. Uns diners que recuperarà posteriorment mitjançant el lloguer del pis durant el temps que permeti compensar la quantitat invertida. Alonso ha aportat que, «sense el protocol, ja estem aplicant el conjunt de mesures per a les quals ens ha habilitat la Llei». Ha concretat que des del juliol de l’any passat han dictat una vintena «de declaracions de perill imminent i d’actuació per emergència amb l’ordre d’execució corresponent, el desallotjament i l’assegurament de la propietat», entre d'altres. Finestreta única per a les ocupacions conflictives Pel que fa a les ocupacions conflictives, Alonso ha posat l'accent en la creació d’una finestreta única a l’Oficina Municipal d’Habitatge on es podran adreçar els propietaris que visquin aquesta situació, la qual cosa, ha valorat, farà aflorar com mai els casos que hi ha Manresa i que ara es desconeixen. També pel que fa a aquest tema, ha fet referència a la Llei d’habitatge aprovada el febrer del 2023 que «permet una cosa insòlita i sorprenent: dona peu perquè l’Ajuntament pugui intervenir en el tema de les ocupacions de caràcter conflictiu i que atempten contra la seguretat», de manera que, «de forma subsidiària, pot fer complir els deures fins a l’extrem que pot adquirir fins a set anys l’ús de l’edifici per reconduir-lo a la normalitat». En conjunt, ha celebrat que el protocol possibilitarà una «aplicació de mesures sense precedents». A la roda de premsa per explicar-lo hi han assistit els regidors Joan Vila i Mariona Homs. El Protocol d’actuacions en el parc d’habitatges de Manresa Té tres objectius: Mobilitzar l’habitatge buit o permanentment desocupat

l’habitatge buit o permanentment desocupat Incentivar i exigir el deure de conservació dels habitatges

i exigir el deure de conservació dels habitatges Resoldre les ocupacions que alteren la convivència veïnal Què estableix: En el cas de la mobilització de l’habitatge buit Detecció : mitjançant registres i bases de dades oficials, consums de subministraments i inspeccions visuals.

: mitjançant registres i bases de dades oficials, consums de subministraments i inspeccions visuals. Priorització : grans tenidors, persones jurídiques amb 3 o més pisos buits, persones físiques amb 5 o més pisos buits. Alteració de la convivència. Zones d’alta concentració.

: grans tenidors, persones jurídiques amb 3 o més pisos buits, persones físiques amb 5 o més pisos buits. Alteració de la convivència. Zones d’alta concentració. Proposta : l’Ajuntament proposarà mesures de foment per procedir a l’ocupació de l’habitatge, que hauran de ser acceptades per la propietat en el termini màxim d’un mes.

: l’Ajuntament proposarà mesures de foment per procedir a l’ocupació de l’habitatge, que hauran de ser acceptades per la propietat en el termini màxim d’un mes. Declaració: declaració de situació anòmala i ordre d’execució per corregir-la En el cas de la conservació dels habitatges: Detecció i proposta : mecanismes per la detecció dels habitatges en mal estat i termini d’un mes la propietat per tal que presenti un projecte tècnic.

: mecanismes per la detecció dels habitatges en mal estat i termini d’un mes la propietat per tal que presenti un projecte tècnic. Grans tenidors : l’incompliment pot comportar sancions, l’execució subsidiària de les obres i, en els casos extrems en què es derivi un risc per a les persones, l’expropiació forçosa de la propietat.

: l’incompliment pot comportar sancions, l’execució subsidiària de les obres i, en els casos extrems en què es derivi un risc per a les persones, l’expropiació forçosa de la propietat. Petits tenidors : formalització de convenis de rehabilitació per facilitar el compliment de les ordres de conservació.

: formalització de convenis de rehabilitació per facilitar el compliment de les ordres de conservació. Ordre d’execució: ordre d’execució de conservació. Ocupacions conflictives: Grans tenidors : S’instarà la propietat a complir amb les seves obligacions. En el cas que no es produeixi, l’Ajuntament pot iniciar el procés de desnonament i fer efectiu el desallotjament. Pot imposar sancions. En els casos extrems, pot adquirir temporalment l’ús de l’habitatge per un termini de set anys. En els casos de perill imminent, es podrà ordenar el desallotjament cautelar immediat i les mesures que la propietat haurà de dur a terme.

: S’instarà la propietat a complir amb les seves obligacions. En el cas que no es produeixi, l’Ajuntament pot iniciar el procés de desnonament i fer efectiu el desallotjament. Pot imposar sancions. En els casos extrems, pot adquirir temporalment l’ús de l’habitatge per un termini de set anys. En els casos de perill imminent, es podrà ordenar el desallotjament cautelar immediat i les mesures que la propietat haurà de dur a terme. Petits tenidors: el protocol estableix mecanismes d’acompanyament, protecció i assessorament legal, concentrant l’atenció a les persones a l’Oficina Municipal d’Habitatge (finestreta única) de manera coordinada amb els cossos policials i amb totes les àrees de l’Ajuntament de Manresa.