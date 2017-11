Tots Sants converteix el cementiri en el 'carrer' de Manresa més transitat del dia

El corralillo o l'esbarzer. Així és com era conegut el petit espai que hi ha al cementiri municipal de Manresa on fa uns anys enterraven en una fossa comuna les persones que no professaven la religió catòlica. Per exemple, els protestants, o les que s'havien suïcidat. Estava separat de la resta amb una tanca i tenia una porta, ara tapiada, per accedir-hi directament des de fora del recinte.

Ahir al matí i al migdia –a la tarda va afluixar molt–, diada de Tots Sants, el cementiri municipal de Manresa es va convertir en el car-rer més transitat de la ciutat. També hi va haver més activitat que de costum en aquest petit espai dels prostestants una mica apartat de la resta (s'hi arriba per una pujadeta que hi ha a mà dreta, gairebé al fons de tot del recinte, entrant per l'accés principal), al costat del qual hi ha les tombes dels musulmans. A les 12 del migdia, l'Església Evangèlica del carrer de Circumval·lació hi va organitzar una cerimònia per commemorar els 500 anys de la Reforma Protestant de Luter. El seu pastor, Josep Barceló, recordava que el 2009, coincidint amb el 75è aniversari de la comunitat, hi van fer un acte de memòria històrica que va servir per posar-hi una placa en record «d'aquells que la discriminació, incomprensió i intolerància religiosa varen separar fins i tot en el seu descans etern de la resta de manresans». Ahir, hi van ser presents el director general d'Afers Religiosos, Enric Vendrell; l'alcalde, Valentí Junyent, i els regidors Mercè Rosich i Jaume Torras.

Abans i després d'aquesta celebració, que va aplegar una seixantena de persones, a la capella del cementiri també s'hi van fer dues misses, una de les quals, la de la 1 del migdia, va suposar l'estrena per Tots Sants del nou rector de la Seu i del Carme, Jean Hakolimana, mossèn Joan, que avui n'hi farà una altra a les 4 de la tarda.



Rams i claus

A banda de les cerimònies, el que va abundar més van ser els grups de famílies amb rams a les mans per anar-los a deixar al nínxol o al columbari de les persones estimades. Les escales i els draps per netejar les làpides van ser una constant, i els treballadors del cementiri van tenir feina a repartir les claus a les persones que volien accedir a les capelles. Demanat sobre si hi havia la mateixa afluència que altres anys, un d'ells comentava que «de gent està igual que cada any i, si falta algú, és que s'ha mort». Un humor una mica negre que, va admetre, fent la feina que fan, és més que necessari.

Mentrestant, a l'exterior, agents de la Policia Local es van dedicar a gestionar el trànsit, que va generar alguna cua, si bé molta gent va arribar a la necròpolis de Manresa a peu. Avui, és l'últim dia que es manté l'ampliació de l'horari de 9 del matí a 2/4 de 7 de la tarda.