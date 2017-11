L'any passat només uns 200 de 1.400 comerços van vendre vals de descompte

En la primera edició de la pista de gel a Sant Domènec, només uns 200 comerços van comprar talonaris amb vals de descompte per col·laborar-hi. Són pocs, si es té en compte que «el parc que tenim és de 1.400», va recordar ahir Jaume Arnau, regidor de Comerç i Mercats. Va dir que tan sols en fossin el doble ja es podrien fer moltes més coses, com ara reduir el preu del tiquet. Arnau va insistir que «tot això ho fem per dinamitzar el comerç de la ciutat» i que les festes passades el poder d'atracció de la pista de gel va suposar que moltes de les prop de 12.000 persones que hi van passar, moltes de les quals de la comarca, no només anessin a patinar sinó també a passejar i a prendre alguna consumició o a comprar.

Pensant en els comerciants, ja fa unes setmanes que s'ha iniciat la comercialització de talonaris de vals de descompte d'un 50% per a l'ús de la pista de gel. Se n'han fet de 100 vals de descompte (50 euros), de 150 vals de descompte (100 euros) i de 400 vals de descompte (150 euros).

Les persones que tinguin un podran patinar per 3,5 euros (patins i casc inclòs), mentre que el tiquet normal costarà 7 euros. A més a més, cada val de descompte servirà per tenir una hora d'aparcament gratuït en un dels vuit pàrquings adherits a la campanya i, com l'any passat, es farà un sorteig entre les que omplin amb les seves dades personals l'entrada a la pista i la dipositin en una bústia que hi haurà al recinte. El sorteig es farà el dissabte 13 de gener a les 7 de la tarda, a la mateixa pista. Hi ha en joc un abonament per veure l'ICL Manresa, deu entrades dobles per a espectacles al Kursaal i vint entrades dobles per al multicinemes Bages Centre.