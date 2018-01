El PSC considera l'anunci de la Fàbrica Nova com l'inici de la cursa electoral local entre ERC i CDC

El Grup Municipal del PSC ha fet públic un comunicat en el qual «agraeix als mitjans de comunicació local i a la maquinària de premsa de l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa la informació rebuda avui sobre l'acord amb Servihabitat per dur a terme la primera fase de la urbanització de la Fàbrica Nova» que, per volum de cost econòmic, serà el projecte més important que s'executarà durant l'actual mandat.

Fins avui, quan el Govern de CDC i ERC volien fer públic algun projecte important «com a mínim intentaven quedar bé i comunicar a la resta de grups municipals (ni que fos unes poques hores abans) els detalls que posteriorment anaven a ser objecte de roda de premsa».

Segons el president del Grup del PSC, Felip González, «avui constatem, en l'inici de la recta final del mandat, que això no serà així a partir d'ara perquè deu ser ben cert que s'inicia la particular cursa electoral entre CDC i ERC de cara a les eleccions locals per al maig de 2019; i Valentí Junyent i Marc Aloy, els seus actuals líders, malden i maldaran per sortir a la fotografia tantes vegades com puguin, encara que sigui junts».

El PSC constata que de l'entorn de la Fàbrica Nova, l'equip de Govern ha informat a l'oposició de diversos àmbits d'actuació abans de la seva execució com ara les remodelació de Vidal i Barraquer, Via Sant Ignasi sud, Baixada dels Drets, o de la remodelació del Museu Comarcal.«Curiosament, del que els mitjans de comunicació local han sabut avui, res de res abans als grups municipal; ni en comissió informativa de Territori, ni en cap reunió específica convocada a tal efecte», ha afegit González.

Sobre l'acord en qüestió amb Servihabitat, sobre la conveniència d'avançament de calendari i prioritats, el PSC esperarà a pronunciar-se a tenir una informació més detallada per part de l'equip de govern; tot i que resulta «molt significatiu que l'inici d'obres, amb una inversió de 3,5 milions d'euros, que pagarà La Caixa en un 80%, estigui previst per a finals d'aquest any en que entrem; un semestre escàs abans de la convocatòria electoral per triar nou alcalde», ha conclòs González.