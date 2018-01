Queixa veïnal pels problemes causats pels nous pilons de la carretera del Pont de Vilomara

El camió no podia maniobrar per culpa dels pilons

L'Associació de Veïns de la Sagrada Família ha denunciat l'incident que han viscut a les 6 del matí d'aquest dissabte els veïns del carrer de Sant Llàtzer, "concretament a on han instal·lat els pilons dels quals dies enrere en vàrem fer ressò per la seva poca encertada ubicació". Expliquen que "el camió de torn s'ha equivocat i no podia maniobrar per retornar a la carretera del Pont de Vilomara. Ha fet falta la intervenció dels municipals per poder sortir de l'atzucac".



Demanen que l'Ajuntament ho resolgui per tal que no es torni a repetir aquesta situació.







Els veïns ja es van queixar

va informar el passat dia 15 de gener que els veïns es queixaven dels pilons posatsde la carretera del Pont de Vilomara.

"És un desastre: han instal·lat els pilons de ferro pràcticament al mig del carrer". Aquesta va ser la queixa en aquells moments de la presidenta de l'Associaciació de Veïns de la Sagrada Família, Marina Hosta, i d'alguns veïns i treballadors de la carretera del Pont de Vilomara, que denunciaven la "mala" col·locació d'un seguit de pilons de ferro, a l'alçada de l'escola Ítaca, que separen l'espai per a vianants de la calçada per on transiten vehicles.

Amb la col·locació d'aquesta dotzena de pilons s'ha reduït considerablement l'espai de circulació de cotxes (que segons si entren en un garatge o provenen del carrer de Sant Llàtzer, tenen dificultats per maniobrar) i s'han eliminat «una desena de llocs d'aparcament», segons detallava Hosta. Ara, queda un gran espai reservat als vianants, que malgrat tot, està sense asfaltar.

Per a tot això, els veïns van demanar a l'Ajuntament que retirés les pilones o, almenys, les instal·lés a l'alçada de la vorera. Segons l'associació de veïns, l'Ajuntament s'havia compromès a donar explicacions d'aquesta actuació.