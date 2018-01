28.000 euros per pagar els enderrocs i recerques

La previsió és tenir la diagnosi amb les solucions el primer trimestre d'aquest any. Com que és un edifici protegit, caldrà el vistiplau de Patrimoni i, després, buscar els diners per fer les obres necessàries. El cost de la diagnosi es de 15.000 euros. Treure els falsos sostres en van costar 8.000 i els assajos de fusta, 5.000.