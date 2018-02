La soledat, un dels grans problemes que cal solucionar

? «He trobat a faltar una paraula: soledat». La reflexió la va fer en veu alta la presidenta de l'Associació Contra el Càncer, Txus Pérez, durant el torn d'intervenció del públic. Va recordar que és un dels principals problemes de la gent gran. També va dir que «la vellesa no és una malaltia, sinó una etapa de la vida», i que s'haurien d'esmerçar esforços des de tots els flancs, administració i societat civil, per evitar que ningú no se senti sol. «L'autèntica pobresa és arribar a casa i que no t'esperi ningú», va insistir.