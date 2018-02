Una sentència obliga l'Ajuntament a tornar 5.200 euros en plusvàlues

El president del grup municipal del PSC, Felip González, ha fet públic que una «primera sentència» -després del pronunciament del Tribunal Constitucional que obre la porta que els que venen immobles per un valor inferior al de compra no paguin l'impost de plusvàlua -obliga l'Ajuntament de Manresa a tornar 5.223 euros a un propietari de finques.

La sentència ha estat emesa pel jutjat contenciós administratiu número 12 de Barcelona, que ordena la devolució de la quantitat esmentada. Segons el polític socialista, després de la devolució dels 5.223 euros en plusvàlues derivada de la sentència del Tribunal Constitucional pot arribar un «degoteig» de reclamacions.

Es dóna la circumstància que el diari econòmic Expansión ha fet públic els darrers dies que el jutjat contenciós administratiu número 2 de Barcelona ha obert la via per no pagar la plusvàlua municipal fins i tot encara que amb la transacció hi hagi hagut guanys.

Aquesta sentència pionera eximeix del pagament de la plusvàlua, malgrat que hi va haver increment del valor, perquè el govern central no ha reformat l'impost, com exigia la sentència del Tribunal Constitucional, ja que considera que no hi ha forma de liquidar-lo.

Així que la justícia ja no només anul·la la plusvàlua municipal quan no hi ha augment de valor, sinó que també ho ha fet quan n'hi ha hagut. I ho fa perquè el Govern central no ha reformat l'impost com exigia la sentència del Tribunal Constitucional.

Cal recordar que la majoria de taxes i impostos de l'Ajuntament de Manresa tenen enguany un increment del 2,5% per compensar, entre altres factors, el previsible descens d'ingressos ocasionat pel canvi normatiu respecte de l'aplicació de les plusvàlues.



Al·legació desestimada

L'equip de govern de CDC i ERC va desestimar el mes de desembre passat l'al·legació presentada per la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages a l'ordenança fiscal de l'Ajuntament de Manresa que regula la plusvàlua per a l'any 2018.

La Cambra de la Propietat demanava a l'Ajuntament la suspensió de les liquidacions de l'impost fins que el règim jurídic d'aquest tribut s'adeqüi a la legalitat.

La Cambra de la Propietat considera que és necessari acordar la devolució amb interessos als que els darrers 4 anys han pagat indegudament l'impost, i que ho demanin amb motiu de no existir increment de valor en la transmissió, ja que els diners rebuts per l'Ajuntament han de ser considerats cobraments indeguts.