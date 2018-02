Catalonia Sacra presenta agenda per primer cop fora de Barcelona, i ho fa a la Seu

Manresa acollirà aquest dissabte la presentació organitzada per primera vegada a fora de la ciutat de Barcelona de l'agenda de Catalonia Sacra corresponent a aquest any 2018. Començarà a 1/4 de 12 del migdia a la Sala Gòtica de la basílica de la Seu.

Catalonia Sacra és una iniciativa dels deu bisbats amb seu a Catalunya que té per finalitat donar a conèixer el patrimoni arquitectònic i artístic vinculat amb l'Església per tal d'incrementar-ne el coneixement, la divulgació i facilitar-hi la visita a la ciutadania. La programació està formada per una quarantena d'activitats repartides arreu del territori. Entre aquest mes i el de novembre es proposen visites guiades, itineraris per diferents esglésies i conferències sobre obres mestres, entre altres tipus d'activitats.

L'acte de presentació a Manresa començarà amb la intervenció del director de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC), Joaquim Nadal. Seguidament, ja es farà la primera de les activitats previstes per a aquest 2018. A partir de les 12 del migdia, el doctor Joan Valero oferirà una conferència sobre el retaule del Sant Esperit de la Seu de Manresa. Realitzat pel taller del pintor barceloní Pere Serra entre els anys 1393 i 1394, aquest retaule és una de les grans joies pictòriques de Catalunya. Es tracta d'una activitat proposada pel bisbat de Vic.

Per poder participar en la presentació i/o la conferència és obligatòria la inscripció al telèfon 693 72 02 02 o al correu electrònic reserves@cataloniasacra.cat.