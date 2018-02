L'alcalde reclama complicitat per millorar

«Tenim una gran ciutat», va dir l'alcalde de Manresa, Valentí Ju-nyent, al parlament de cloenda del pregó de la Llum. A continuació va reclamar la «complicitat de tots» per millorar-la, amb «esperit crític i constructiu».

Va citar els aniversaris de l'institut Lluís de Peguera, que fa 90 anys; els 75 de la Politècnica a Manresa; els 25 anys de la colla Tirallongues i els 125 de les Bases de Manresa com una mostra de la vitalitat de la ciutat. «Cada dia n'hem d'estar més orgullosos i fer-la més atractiva i acollidora per als visitants, i més humana i amable per als qui hi vivim».

Va tenir un record per a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart coincidint amb els 4 mesos del seu empresonament, correspost pel públic amb un aplaudiment.

La regidora de Projecció de Ciutat i Festes, Neus Comellas, va destacar la implicació de les entitats amb la Llum. «L'esforç, la tenacitat i el treball en equip permeten tenir èxits col·lectius», va dir.