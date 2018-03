Manifestació del 8 de març a Manresa: horaris i recorregut

La capital del Bages és una de les ciutats catalanes que aquest dijous acollirà una marxa per denunciar la bretxa salarial que existeix entre ambdós sexes i reivindicar el paper decisiu de les dones en totes les esferes de la vida. La manifestació d'aquest 8 de març a Manresa arrencarà a les 7 de la tarda a la Ben Plantada i s'emmarca dins d'una jornada de vaga feminista. El lema de la concentració serà «Ni submises ni precàries» i la convoca el Comitè Feminista de Vaga de Manresa.

La manifetsació del vespre no serà l'únic acte reivindicatiu del dia organitzat per aquest comitè. A les 6 del matí hi ha convocada una acció no mixte i a les 10 una cercavila, també de dones, amb sortida de la plaça de Sant Domènec.

Hi ha dues maneres per secundar la mobilització feminista d'aquest dijous 8 de març. Per una banda, hi ha convocada una vaga de 24 hores. L'ha tramitat davant el Departament de Treball la Intersindical Alternativa.

Per l'altra banda, els sindicats UGT i CCOO han convocat una vaga general de dues hores per torn. És a dir, es pot parar de treballar per secundar la vaga entre les 11.30 i les 13.30 hores per a jornades partides i continuades de matí o entre les 16 hores i les 18 hores per a qui treballi de tarda. També estan previstos aturades de dues hores en el torn de nit.

Una gran concentració a Barcelona



La principal mobilització de la jornada tindrà lloc a la capital catalana. La manifestació del 8 de març de Barcelona sortirà a 2/4 de 7 de la tarda de Passeig de Gràcia amb Diagonal i avançarà cap a la plaça de Catalunya, on es llegirà un manifest.