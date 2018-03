Endesa millora el servei a la Balconada amb la reforma de dos centres de transformació

Endesa ha finalitzat recentment els treballs de reforma tecnològica de dos centres de transformació situats al barri de la Balconada de Manresa, al Bages. Amb aquestes intervencions es millora la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric a prop de 3.000 clients de la zona que s'alimenten d'aquestes instal·lacions.

L'acció ha consistit a substituir els elements de maniobra convencionals per cabines de nova tecnologia que incorporen un gas de característiques especialment aïllants. Aquesta nova tecnologia és més segura per a les persones que han de manipular-la i també més robusta de cara a suportar ambients salins i humits o de forta pol·lució. Alhora, gairebé no requereix intervencions de manteniment, a diferència de la tecnologia anterior, en què aquestes tasques obligaven a tallar temporalment el servei als clients.

D'altra banda, en un dels dos centres de transformació que no comptava amb sistema de telecomandament també se n'hi ha instal·lat un. Així, la infraestructura comptaara amb un seguit d'equips d'actuació remota i un sistema de comunicacions que permet accionar a distància els dispositius de maniobra del centre de transformació des del Centre de Control que la Companyia té a Barcelona. Aquesta característica permet evitar la necessitat de desplaçar equips sobre el terreny en cas d'incidències, ja siguin pròpies o derivades de l'acció d'agents externs. D'aquesta manera s'estalvia temps en la localització d'avaries i s'agilitza, en molt, la resolució i el temps d'interrupció del subministrament elèctric.

Els treballs, que han suposat una inversió de 44.300 euros, aportats íntegrament per la companyia, formen part del Gran Pla de Qualitat d'Endesa, mitjançant el qual s'està tecnificant la xarxa per tal de dotar la infraestructura elèctrica dels darrers avenços tecnològics, amb l'objectiu de donar una resposta adequada a les especificitats del territori i a les necessitats del seu mercat. La reforma apropa les instal·lacions de la companyia a un model de gestió més eficient de la xarxa mitjançant la automatització de les seves infraestructures, un aspecte bàsic de les anomenades xarxes intel·ligents o smart grids.