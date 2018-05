Reconeixement de la professió a l'equip d'infermeria del CAP Sagrada Família de Manresa

L´equip d´infermeria del CAP Sagrada Família ha rebut el reconeixement de la professió en la commemoració que es va fer del Dia Internacional de la Infermeria, un acte organitzat conjuntament per Alhaia, la Fundació Sant Andreu Salut, el Col·legi Oficial d´Infermeria de Barcelona, la delegació de la Catalunya Central de l´Institut Català de la Salut i els estudis d´Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut del campus Manresa de la UVic-UCC.

El CAP de la Sagrada Família fa més de 25 anys que presta servei a la ciutat.

L´acte, que es va celebrar a UManresa, va aplegar més de mig centenar de persones i va incloure una ponència inaugural i una taula de presentació d´experiències de diferents professionals de la infermeria. La ponència inaugural va anar a càrrec de Paola Galbany, degana de la Facultat de Ciències de la Salut i Benestar del campus Vic de la UVic-UCC.

Galbany va centrar la seva intervenció en el rol infermer i en els problemes que afecten aquest col·lectiu a Espanya, un estat que s´ha convertit en proveïdor d´infermeres ben preparades per altres països i que, per contra, té una mancança de professionals en els seus serveis de salut. La degana va explicar que aquesta situació respon a la precarietat laboral que pateixen aquestes professionals i a la manca d´oportunitats de promoció que tenen en l´àmbit sanitari a l´estat.

En la taula d´experiències hi van participar Natàlia Mignorance, responsable de cooperació del Col·legi d´Infermeria; Rosa Alsedà, de la Fundació Althaia que va presentar el projecte de cooperació amb l´hospital de Thiès, al Senegal; Núria Pagespetit, que va presentar la iniciativa de formació d´infermeres que duu a terme l´ONG Insolàfrica; i Yolanda Robles, que va donar a conèixer la tasca dels equips de salut comunitària del districte de Sant Martí de Barcelona.

Visibilitzar la infermeria

La cloenda de l´acte va anar a càrrec del director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez, que va destacar la importància de fer visible l´aportació que fa la infermeria a la societat; de la degana de la Facultat de Ciències de la Salut d´UManresa, Carlota Riera, que va assenyalar la necessitat de continuar fent pedagogia de la professió i de confiar que s´avançarà en aquest terreny; i de l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que va posar en valor la celebració d´actes com aquest que serveixen tant per a la reflexió a l´entorn de la professió com per reivindicar-la.