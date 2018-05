El servei urbà d'autobusos de Manresa estrena dilluns vinent els nous itineraris i parades

Arxiu/Zeynabu Said Xixons

Un autobús de Manresa Arxiu/Zeynabu Said Xixons

Dilluns vinent, 21 de maig, Bus Manresa posarà en marxa un paquet de novetats al servei de bus a la ciutat. Ho farà amb l'estrena de nous itineraris i noves parades per tal que la ciutadania pugui desplaçar-se en transport públic a indrets on fins ara no es podia arribar. Aquestes novetats afecten les línies 4 (Font-Valldaura), 5 (Sant Pau-Viladordis) i 8 (Perimetral).

L4- Línia Font-Valldaura passarà a anomenar-se Font-Valldaura-Congost. En aquesta línia es modifica l'itinerari, mantenint la freqüència de pas cada 20 minuts. El bus passarà pel carrer Bilbao, amb una nova parada a plaça Sant Jordi, i les tardes dels dies lectius (de dilluns a divendres) s'allargarà el recorregut de la línia, connectant diversos barris de la ciutat amb la zona esportiva del Congost. L'objectiu és que els centenars d'escolars i també adults que practiquen esport al Congost puguin desplaçar-s'hi en bus. Per aquest motiu, ja ha començat una campanya per tal d'explicar als clubs i entitats esportives situades a la zona esportiva del Congost del el nou itinerari del bus.

En aquest sentit, cal tenir en compte també que els joves de fins a 16 anys poden fer servir la targeta T16, un títol que només s'ha de comprar una vegada (35€) i que permet fer viatges il·limitats fins als 16 anys.

La L5- línia Sant Pau–Viladordis, a partir d'ara s'anomenarà Sant Pau-Viladordis-Dolors. En aquest cas, es modifica l'itinerari, passant per la Renfe, l'estació d'autobusos o el polígon dels Dolors, amb noves parades al Centre Tecnològic i al Palau Firal. Posteriorment, el bus passa pel camí dels Tovots i fa una nova parada a l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI). En aquesta línia també s'amplia l'horari (amb una expedició més al vespre) per tal de donar servei a tot l'horari de l'EOI i amb retorn a l'estació de la Renfe.

L8- Perimetral. Aquesta és la línia més utilitzada, i transporta al voltant del 37% dels viatgers de tot el servei, amb un increment molt important els darrers anys. Per aquest motiu, s'incrementa amb un nou vehicle per tal de millorar les freqüències en hores punta en dies lectius (de 15 a 14 minuts) i també en dies no lectius (de 20 a 15 minuts).