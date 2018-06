Alumnes de l'Escola d'Art i persones grans de Manresa il·lustren vivències i records

La propera setmana es presentaran públicament els treballs realitzats en motiu del projecte Art k'suma 2017, realitzats pels alumnes de il·lustració de l'Escola d'Art al llarg del curs escolar que ara finalitza. L'actuació que porta el nom d 'Explica'm una història, ha consistit en el treball dels alumnes sobre aspectes de la vida de quatre persones grans que han compartit vivències i records que han servit de base pel treball dels alumnes.

Els treballs realitzats es podran veure en diferents formats que es presentaran durant la propera setmana. De l'11 al 15 de juny, de 8 a 14h i de 15 a 21h, la Sala d'exposicions de l'Escola d'Art de Manresa (C. Infants, 2) acollirà l'Exposició dels llibres d'artista. I, el dia 15 de juny, en motiu del Dia mundial dedicat al Bon tracte a les persones grans, es faran intervencions a l'espai públic, que duraran tot el dia, mitjançant lones situades a diferents façanes dels carrers de Manresa relacionades amb les persones que han explicat les seves històries (plaça dels Drets, plaça Europa, Casa Caritat, plaça Sant Domènec) i, a partir de les 4 de la tarda, els autors i autores guiaran un recorregut comentat que partirà de l'Escola d'Art (C. Infants, 2). Finalment, tots els treballs s'exposaran a la biblioteca del Casino del 21 de se tembre al 6 d'octubre.

Art k'suma és una iniciativa de l'Ajuntament de Manresa que té per objectiu promoure l'intercanvi creatiu entre persones d'edats diferents des de qualsevol disciplina artística. Va néixer amb la voluntat de promoure el treball compartit entre artistes de generacions diferents i, si és el cas, disciplines diferents.

Es proposa que artistes de menys de 35 anys treballin amb d'altres de més de 65 anys, en una interpretació conjunta de la realitat de la ciutat i que comparteixin l'experiència de gestionar i compartir un projecte artístic comú.



Un projecte que van arrencar el 2012



L'any 2012 el projecte Art k'suma va celebrar la primera edició, que va consistir en una actuació conjunta entre la Coral de l'Espai Social de Manresa i del grup Purple Pumpkins, a la Sala El Sielu de Manresa. En aquella edició, el projecte va ser seleccionat per la Generalitat de Catalunya com un dels millors projectes realitzats en motiu de l'Any Europeu de l'Envelliment actiu i de la Solidaritat entre generacions.

El 2013, es va realitzar la pintura mural Tenet sobre una paret de 180 m2 situada a l'Avinguda de les Bases de Manresa, amb la participació de l'equip artístic format per Berta Oliveres, Clara Oliveres i Rosa Rebordosa, amb la col·laboració d'un grup de persones grans que van participar en la coloració del mural.

El 2014, es va realitzar el curtmetratge Simfonia urbana, a càrrec d'Ariadna Torres Giménez i Joan Villaplana Xarpell, que combina dos llenguatges, el del vídeo i el de la fotografia fixa, mitjançant un retrat creatiu de Manresa, sorgit del diàleg intergeneracional entre dues mirades diferents.

El 2015, es va realitzar el projecte Pintem Sant Andreu, que va consistir en la realització d'un vídeo mapping interactiu que es va realitzar sobre la façana de l'Hospital de Sant Andreu, en el què els residents es van apropiar de l'edifici, mitjançant una experiència interactiva, que els va permetre pintar amb llums la façana del seu centre. Per aquesta ocasió, la realització del projecte va anar a càrrec del Col·lectiu BCNProgLab, format per Alexandre Dupuis-Belin, Gerard Domínguez Pujol, Marc Rodríguez Miró, que va estar treballant amb un grup d'usuaris del centre l'acció per presentar-la el dia de la Festivitat de Sant Andreu.

El 2016, l'artista d'Aina Sallés va realitzar i editar un conte sobre la vida del seu avi, Josep Sallés, i els diferents episodis que ha passat. L'oportunitat de tenir una persona a la família amb l' edat de 94 anys i amb ganes d' explicar i compartir, va permetre a l'artista fer-li un homenatge i parlar de l'envelliment d' una manera molt bonica.

Per aquest any, el grup Harmonia del Casal de la Gent gran de Manresa i la Big Band formada pels alumnes de l'Institut Guillem Catà estan preparant una actuació conjunta que es desenvoluparà, al voltant de les Festes de Nadal.