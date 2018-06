La CUP creu que el projecte per acabar la plaça Dr. Selga té elements molt insegurs

Tomàs i Ballús davant de l´OAC, on van presentar les al·legacions G. C.

L'equip de govern ha posat a exposició pública el projecte per acabar d'urbanitzar (segona fase) la plaça del Dr. Simeó Selga i Ubach, situada davant del baixador dels Catalans. La CUP considera que alguns dels elements que inclou crearan inseguretat, sobretot des del punt de vista de les dones, i critica que no s'hagi tingut en compte. Es refereix a uns talussos que generaran un punt mort al darrere. Ha presentat al·legacions i, si no s'accepten, demanarà fer una auditoria del projecte des de la perspectiva de gènere.

Ahir al matí, la CUP va presentar les al·legacions que, a la tarda, van explicar la regidora Gemma Tomàs i Marc Ballús, també de la CUP i arquitecte com ella. Tomàs va comentar que, en la presentació del projecte per part de l'equip de govern als partits de l'oposició, la candidatura ja va exposar el tema de la inseguretat que ocasionaran els tres talussos, que fan 2,18 m des del punt més alt al més baix i que es construiran paral·lels a la tanca que separa la plaça del recinte de l'institut Lluís de Peguera. Tomàs va dir que el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, i el cap de servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials, David Closes, hi van treure importància i, en última instància, que l'explicació per mantenir-los és que «la tanca és lletja i s'ha de tapar».

A banda de demanar que es treguin o rebaixin els talussos pels punts morts que generen, les al·legacions posen en relleu que l'espècie escollida pel que fa a la jardineria, l'heura, no és la més adequada, tenint en compte fracassos anteriors a la ciutat a l'hora de plantar aquesta espècie.