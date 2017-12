La relació amb el teu gos serà millor si et veu feliç

Els nostres amics peluts se senten més atrets per les cares somrients que per les expressions d'enuig. Així ho ha conclòs un estudi realitzat per la Universitat de Hèlsinki, Finlàndia, en què s'ha provat que els gossos mostren preferència pels rostres alegres quan estan sota la influència de l'oxitocina, coneguda com l"hormona de l'amor".

L'oxitocina influeix en el comportament del gos i en les mostres de confiança, de manera que afecta el que veu i com experimenta el que veu. L'hormona és clau en la relació entre gossos i humans.

Durant l'estudi, 43 cans van veure imatges de cares somrients i enfadades en una pantalla i això va ser repetit: la primera vegada, estaven sota la influència d'oxitocina (administrada com a part de la prova) i la segona, sense la presència de l'hormona.

Les reaccions dels gossos davant les imatges es van mesurar per la grandària de les seves pupil·les, utilitzant un sistema d'infrarojos. Les proves van donar com a resultat que, quan els gossos es trobaven sota els efectes de l'oxitocina, les seves pupil·les s'engrandien i millorava el seu estat emocional.