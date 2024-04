Sabies que els petons de gos poden ser molt perjudicials per a la salut dels humans?

Tenir una mascota és tenir un tresor. Ells ens cuiden, ens estimen i ens donen moltes alegries; ells, sempre estan al nostre costat: són molt agraïts. Imagineu si són agraïts que moltes vegades ens donen petonets. Una de les maneres en què els animals mostren el seu afecte és a través de petons amb la llengua. Aquests petons tan salivosos i especials per nosaltres, poden arribar a posar la nostra vida en perill. Vols conèixer els problemes de salut que podem patir al respecte? Te'ls expliquem!

El professor de virologia i bacteriologia de la Universitat Queen Mary de Londres, John Oxford, va comentar per a The Mirror que tant la saliva com el musell dels canins tenen una quantitat de bacteris tan elevada que poden causar problemes greus a l'ésser humà. Si recordem les activitats quotidianes de les nostres mascotes ho entendrem millor.

"No és només el que porten a la saliva", va explicar Oxford. "Els gossos passen la meitat de la seva vida amb el nas en cantonades fastigoses o rondant sobre la femta d'altres gossos així que els seus musells estan plens de bacteris, virus i gèrmens de tota mena".

Compte amb fer petons a la teva mascota, et pots posar molt malalt / freepik

Els virus, bacteris i malalties que ens poden transmetre les nostres mascotes

Entre les malalties destaquen la capnocytophaga canimorsus un organisme que habita a la flora normal de les genives de gossos i gats causant d'infeccions estomacals greus i en alguns casos fulminants; la tinya és una malaltia de la pell que és fàcilment contagiosa a través de la saliva del gos; l'estafilococ auri que no sol afectar l'animal, però que és summament perjudicial per a l'humà i molt resistent als medicaments, entre moltes, moltes altres.

Els aficionats dels gossos els seguiran estimant, però potser és moment de ser més previnguts i evitar els seus petons. Les nostres mascotes ho comprendran. Per alguna cosa són els millors amics de l'home i la dona.