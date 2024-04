El truc per acabar amb els pèls de mascota de la roba

Si tens animals, aquest article t'interessa i molt. La veritat és que tenir una mascota és tenir un tresor. La companya, l'afecte i els moments que ens regalen no tenen preu. Som els seus únics companys de viatge, i per això, els hem de cuidar moltíssim. Imagineu com els estimem, que els posem sobre el llit, el sofà, els abracem contínuament, etc. Però, què passa després amb la roba? Acaba feta un nyap plena de pèls, i tot i posar-la a la rentadora, no desapareixen. Així doncs, què hem de fer? Anar amb pèls a la roba durant tot el dia? No et preocupis més perquè et portem la solució per combinar animals i rentadora.

No podem estar sense rentadora, però tampoc podem prescindir dels nostres amics peluts.

Ja fa un temps, vam compartir tres recomanacions que hauries de seguir perquè la teva roba sortís com a nova de la rentadora, però avui ens centrarem en el que hem de fer si tenim mascotes a casa.

Qui té mascota, ho sap: els pèls dels gossos o gats enganxats a la roba són un destorb. I, a més, el seu pelatge és molt difícil de treure i de rentar, ja que s'enganxa molt a les peces i a la rentadora.

Elimina el pèl de mascota dels teixits amb aquest truc / freepik

El pèl de les mascotes acumulat en grans quantitats pot arribar a deixar completament inservible aquest electrodomèstic i, per aquest motiu, et donarem un truc per eliminar la major part dels pèls dels animals de la roba mentre la rentes a la rentadora.

Un objecte que uses diàriament

Per aconseguir aquest objectiu, oblida't de les bosses atrapa pèls i altres articles semblants. El que veritablement evitarà que se't trenqui la rentadora és un fregall.

A part de ser un objecte molt útil, ajuda a tenir cura de la vida útil de la rentadora. Només cal introduir-la a l'interior de la rentadora amb la resta de la bugada i aquest objecte s'encarrega d'atreure els pèls i retenir-los perquè no es tornin a enganxar a la roba.