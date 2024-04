És recomanable banyar el gos? T'ho expliquem!

Tenir cura de les nostres mascotes és essencial. Donar-los menjar, un lloc on dormir, descansar i aïllar-se del fred o la calor. A més, dur-los a passejar i al veterinari són dues tasques obligatòries. Però, què passa si parlem de banyar-los? És necessari? És bo? Hi ha certs rumors envers la neteja de les nostres mascotes. Avui t'expliquem si pots rentar la teva mascota i com fer-ho, si és el cas.

I és que com asseguren a la clínica veterinària Zarpa, "hi ha la creença que, banyar molt seguit un gos és perjudicial per a la seva salut, i la veritat és que és veritat, els gossos no requereixen un bany tan constant com els humans". Com a exemple, expliquen que si volguessis banyar-lo cada dia com si fos una persona "el bany es convertiria en una cosa perjudicial per a la salut".

Això sí, això no vol dir que no s'hagi de banyar mai el nostre gos, ja que en la mesura adequada, és realment beneficiós per a ell perquè elimina la brutícia, la mala olor i els agents patògens que comporta la mascota.

Aleshores, amb quina freqüència he de banyar el meu gos? Tot depèn de diversos factors com el pelatge, l'edat, l'època de l'any o el seu estat de salut.

Pel que fa al pelatge, com més pèl tingui, caldrà banyar-lo amb més assiduïtat. Els de pèl llarg poden banyar-se cada quatre setmanes, arribant a allargar-lo fins a les vuit setmanes en el cas dels que tinguin el pèl curt. També és recomanable reduir els banys al mínim a l'hivern i consulta sempre abans amb el teu veterinari en cas que el teu gos tingui algun problema mèdic.

Cura de les mascotes

El bany dels gossos és una part fonamental de la cura de les mascotes i juga un paper important en la salut i benestar. Tot i que els gossos no necessiten banyar-se amb la mateixa freqüència que els humans, és essencial fer-lo de manera regular per mantenir la seva higiene i prevenir problemes de pell i pelatge.

En primer lloc, la freqüència del bany depèn del tipus de pelatge i de l'estil de vida del gos. Els gossos de pèl llarg poden requerir banys més freqüents per evitar embolics i nusos, mentre que els de pèl curt poden necessitar-ne menys. La majoria dels experts recomanen banyar un gos cada 4-6 setmanes, però això pot variar.

El procés de banyar un gos implica diversos passos importants. En primer lloc, és crucial triar un xampú adequat per a gossos, ja que els productes dissenyats per a humans poden causar irritació a la pell dels gossos a causa del seu pH diferent. Abans de començar, és important raspallar el gos per eliminar pèl solts i embolics.

Quan el gos està llest per al bany, s'ha d'utilitzar aigua tèbia per mullar-lo del tot, evitant que l'aigua entri a les orelles. S'aplica el xampú a tot el cos, assegurant-se d'ensabonar bé, prestant especial atenció a les àrees brutes o amb mala olor. És fonamental evitar que el xampú entri als ulls o la boca del gos.

El bany

Després d'esbandir completament el xampú, és important eixugar el gos amb una tovallola o un assecador de pèl a baixa temperatura. Alguns gossos poden sentir-se incòmodes amb el soroll de l'assecador, per la qual cosa és important acostumar-los gradualment a aquest procés.

El bany dels gossos no només té beneficis estètics, sinó que també contribueix a la salut de la pell i el pelatge. Elimina la brutícia, la pols i els al·lèrgens que s'acumulen al pèl, cosa que pot reduir les al·lèrgies en els membres de la família. A més, el bany regular pot prevenir problemes de pell com ara la dermatitis o les infeccions per fongs.

També és una excel·lent oportunitat per revisar la pell del gos a la recerca d'anomalies com puces, paparres o àrees irritades. Si hi ha problemes, es poden abordar immediatament.

En resum, el bany dels gossos és una part essencial de la cura de les mascotes. Realitzat de manera adequada i amb la freqüència apropiada, contribueix al benestar i la salut dels gossos, alhora que enforteix l'enllaç entre l'amo i la mascota. És important recordar que cada gos és únic i pot tenir necessitats de bany específiques, per això és aconsellable consultar amb un veterinari o un perruquer caní si es tenen dubtes sobre la cura adequada del pelatge d'una mascota.