Les millors cures dels peus, per fer front a la tardor

No, els peus no deixen d'existir perquè no els mostrem. Si el 'destape' primaveral ens anima a cuidar el nostre cos, perquè llueixi el millor aspecte possible, quan comença setembre tendim a relaxar-nos i algunes parts pateixen el nostre profund oblit. Els peus són els grans damnificats d'aquesta amnèsia: les ungles van perdent l'esmalt, i la pell va acumulant impureses. Però això... no pot ser! Per això t'expliquem les cures dels peus que has de tenir en compte.

L'herència de l'estiu



Encara que l'estiu és meravellós, els nostres peus no opinarien el mateix. Estan descoberts i completament exposats a agressions externes. Alguns dels factors que més fan malbé els nostres peus són les sandàlies planes, aquelles que ens deixen a escassos mil·límetres del terra. Aquest calçat, en moltes ocasions, és alegre i combina molt bé amb els nostres looks de platja, però no sempre són de qualitat, de manera que els talons es ressequen i s'esquerden. A més, com a l'estiu no fem servir mitjons ni mitges, moltes vegades patim butllofes i rascades... Però com que lamentar-se no serveix de res, t'expliquem a continuació quines són les solucions per a cada problema.

Talons esquerdats



El resultat més evident de l'exposició estival dels peus és l'aparició d'esquerdes en els talons, que són més abundants i profundes quan es camina sobre una superfície calenta (com a la platja). La pell presenta una aparença blanquinosa i les cèl·lules mortes s'acumulen creant dureses.

Per acabar amb els talons esquerdats, llima els talons amb freqüència i empra fórmules hidratants, com la Crema de peus UreaRepair Plus d'Eucerin, enriquida amb urea i lactat i que aconsegueix una hidratació i suavitat duradora fins i tot la pell més clivellada i seca.

Una altra opció molt interessant és Intensive Foot Socks, de Kiko Milano, uns mitjons hidratants per a peus i ungles que nodreixen la pell i proporcionen suavitat d'una forma còmoda i fàcil. Perquè la fórmula impregni completament la pell, deixa-ho actuar durant 10-15 minuts. El seu preu: 4,95 € / 2 mitjons d'un sol ús.

Callositats a la planta del peu



Les callositats de la plantada del peu les coneixem com dureses. Es deuen a una pressió o fricció excessiva per l'ús de sabates de taló o estretes. També per caminar d'una manera incorrecta.

Pots eliminar-les llimant-les en sec, exfoliant la pell i hidratant-les adequadament. També pots recórrer a cremes específiques per a combatre-les. Entre les llimes pots recurir a Limax, 6 en 1, de Beter. Són sis llimes en una, tres per cada costat. Després d'utilitzar una d'elles, quan queden desgastades, només l'hauràs de retirar i apareixerà una nova a sota. El seu preu: 3,69 €. Una altra opció és la Raspa ergonòmica de doble cara de Tweezerman. Una de les cares elimina les pells seques i durícies i l'altra suavitza pell. El seu preu: 14,50 €.

Però si prefereixes recórrer a una crema, pots utilitzar Saltratos Crema Dureses. El seu ús regular elimina les dureses i prevé la seva reaparició gràcies a la urea (20%) i l'àcid glicòlic (5%), ingredients de provada acció queratolítica i renovadora cel·lular. Conté micro-esferes de niló que contribueixen a reduir els frecs amb el calçat i per tant la reaparició de les dureses. L'extracte de salze blanc aporta una acció exfoliant complementària.

Ungles en mal estat



L'esmalt de les ungles dels peus dura molt de temps. No estan sotmeses a tantes agressions com les de les mans i a més les ungles creixen molt lentament. Això fa que renovem l'esmalt molt menys que a les mans i que els oferim menys cures.

Per tot això és molt possible que, en retirar l'esmalt, trobis que les ungles tenen taques blanques a les capes més superiors. En la majoria dels casos no són fongs, no et preocupis, és només un símptoma de la deshidratació de les ungles dels peus per la falta de cures o per utilitzar acetona massa agressiva. Per cuidar-les, pots utilitzar en les ungles dels teus peus olis per cutícules i ungles, com un dels nostres favorits, Solar Oil de CND.

També és important que per retirar la laca d'ungles utilitzis lleva esmalt amb Vitamina E, de Masglo, d'alt poder hidratant.

Tips generals per a la cura dels peus