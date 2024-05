Uns texans tacats de pipí: el disseny que han esgotat els (amants?) de la moda

Crèiem que ho havíem vist tot al món de la moda. Ens vam posar les mans al cap quan Balenciaga va dissenyar una bossa blava idèntica a la d'Ikea, només que costava 1.700 euros en lloc dels 75 cèntims que val la del gegant suec. O quan una firma japonesa va esgotar uns suposats "braçalets de luxe" de 600 euros que no era més que unes brides (sí, unes tires dentades de plàstic). La llista d'aberracions no té fi i cada cop apareixen més sovint articles amb una extravagància —i estupidesa— superlativa. Per pixar i no fer gota. Bé o sí, perquè el nou article de luxe que ha arrasat en vendes va d'això, de pipí: una marca italiana ha llançat uns pantalons texans tacats de pis per 757,95 euros que s'han esgotat.

La firma Jordanluca va participar en la Setmana de la Moda de Milà, i no precisament a la darrera edició del mes de setembre, sinó a la de fa més d'un any. Allà, sense cap pudor, va mostrar les seves apostes per a la col·lecció de tardor i hivern i, entre les peces, hi havia aquests texans amb l'efecte d'una taca d'orina. Com no podia ser d'altra manera, van passar amb més pena que glòria.

Tot i això, les coses van canviar fa unes setmanes: alguns mitjans masculins van posar els ulls a l'extravagant disseny, anomenat 'Stain Stonewash', i ràpidament es va viralitzar, com va passar amb un braçalet 'inspirat' —per no dir calcat— en un rotllo de cinta aïllant per altres de 3.000 euros o amb una "edició limitada de 100 parells de sabatilles destrossades" de 1.450 euros.

D'aquesta manera, els jeans que incorporen a la zona de l'engonal una taca que simulava la taca que deixa el pis en cas de fuga han triomfat en vendes. Tant que el producte està 'sold out' a la web de la marca. Si la firma italiana volia cridar l'atenció amb aquest model, ho ha aconseguit, encara que sigui un any més tard del que s'esperava.