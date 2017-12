El maquillatge de les famoses: marques pròpies i col·laboracions

Són cantants, actrius, models, dissenyadores o estrelles de televisió que exerceixen una gran influència sobre els seus milers i milers de seguidors, condicionant els seus hàbits de consum. Les marques de cosmètica des de sempre han aprofitat aquest focus d'atracció per a connectar amb els consumidors. Dia a dia, les influencers comparteixen les seves preferències en maquillatge i realitzen campanyes de col·laboració amb firmes de cosmètica. Les més agosarades s'atreveixen a llançar les seves pròpies marques de maquillatge, com ha fet recentment Rihanna. En aquesta entrada, ens endinsem en el cel·luloide celebrity per conèixer el maquillatge de les famoses.

Marques pròpies



L'imperi cosmètic de Kylie Jenner

Aprofitant l'estirada mediàtica de tot el clan Kardashian, Kylie Jenner va llançar el desembre del 2015 el Lip Kit by Kylie (tres propostes, cadascuna amb un to mat i un perfilador), que es va esgotar en menys d'un minut. Amb una aposta clara pels tons nude i molt mates, la petita de les Jenner ha creat un imperi amb la seva línia Kylie Cosmetics, i ha obtingut un èxit increïble en els llançaments de tots els seus labials. La firma compta en l'actualitat amb un gran arsenal de productes de maquillatge i diverses col·leccions. A finals de juny es va llançar el kit Koko Kollection, en col·laboració amb la seva germana Khloé, després va arribar Vacation, Birthday i aquesta temporada ha aterrat Fall.

Fenty Beauty by Rihanna

Com et vam explicar a Recordem juntes les millors notícies de bellesa de setembre, el 8 de setembre, durant la celebració de la Setmana de la Moda de Nova York, Rihanna va presentar al món la seva línia de maquillatge Fenty Beauty by Rihanna. Després del llançament a Londres i París, va tenir lloc la presentació oficial als Cinemes Callao de Madrid, que va comptar amb maquilladors oficials de la marca com Priscilla Ono i James Kaliardos.

Entre tots els productes de la línia (disponible a Sephora), destaquem els trios Match Stix, amb dues barres Match Stix Matte per cobrir i perfilar, i una Match Stix Shimmer per ressaltar. Amb una textura lleugera i suau, aquest maquillatge acaricia la pell, amb un joc de llums i ombres que aconsegueix un acabat increïble. El seu preu: 51,90 €

El Killawatt Freestyle Highlighter també mereix una menció especial. És un il·luminador de textura cremosa i suau que es fon amb la pell, estenent sense esforç. La resplendor es manté durant hores. El seu preu: 33 €.

Gigi x Maybelline NY

Després d'esgotar-se en poques hores als Estats Units, ha aterrat a Espanya la col·lecció Gigi x Maybelline NY. La presentació oficial va arribar el divendres 3 de novembre a Nova York, amb una masterclass de la marca Erin Parsons, i l'exhibició de dues propostes de maquillatge (East Coast Glam i West Coast Glow). És la primera col·lecció de la marca amb una de les seves ambaixadores. L'àmplia gamma de productes combina el ritme accelerat de la Gran Poma amb les vibracions relaxades de Califòrnia.

Col·laboracions amb marques

Com passa en el món de la moda, algunes marques de cosmètica no només reclamen la imatge de les famoses, sinó que aposten per una línia específica, d'edició limitada. La tardor passada, Estée Lauder va llançar una col·lecció de maquillatge de la cantant i dissenyadora Victoria Beckham, amb productes per la cara, ulls i llavis. "Amb aquesta col·lecció, he creat moltes de les peces clau que realment es necessiten en un kit de maquillatge", va assegurar l'ex-Spice Girl.

Claudia Schiffer per Artdeco

La topmodel Claudia Schiffer ha bolcat tot el seu coneixement en el món de la bellesa i de la moda en una col·lecció exclusiva i d'edició limitada: Claudia Schiffer Make Up d'Artdeco (de venda exclusiva a Douglas).

La model ha confessat que la marca estava molt present al "tocador de la seva mare" i que "solia agafar-li prestada la seva ombra blava denim". Amb aquesta col·lecció, es fa l'ullet a aquest cosmètic, però també s'inclouen productes innovadors com el No Colour Setting Powder, una pols translúcid que proporciona lluminositat a la cara i un acabat mat. Les partícules micro-fines no canvien el color de les ombres ni del maquillatge, simplement ho fixen i allarguen la seva durada. El seu preu: 36 €.

Rossy de Palma per M·A·C

I acabem aquesta entrada del maquillatge de les famoses amb la col·lecció més psicodèlica: Rossy de Palma x M·A·C Cosmetics. D'inspiració dadaista, aquesta explosió de colors es basa en la "singularitat de l'actriu, la bellesa Picassiana i la seva ànima creativa (que) l'han convertit en una de les muses espanyoles del món de la moda i del cinema", com explica la marca a la web de la col·lecció.

Els cosmètics compten amb un packaging molt original, com veiem en els quatre tons Lipstick de l'edició. El que més ens agrada és el Phenomenal Woman (exclusiu online) i no només pel nom, sinó també pel meravellós cirerer fosc que ens ofereix. El color és intens i de llarga durada i mat, sense ser ressec. El seu preu: 21.50 €

El Veluxe Pearlfusion Shadow és un altre gran tresor de la col·laboració. Aquesta paleta de cinc ombres intenses inclou rosa brillant, lila suau, el negre multiperlat, el blau marí i el verd perlat. Quan tanquem la capseta d'ombres, observem l'ull maquillat de Rossy de Palma, que apareix a la imatge destacada d'aquesta entrada. El seu preu: 49 €