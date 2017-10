La festa de l'Ecomuseu del Moianès viu una concorreguda jornada a Collsuspina

Collsuspina va acollir aquest diumenge la festa «Viu l´Ecomuseu!» que va comptar amb una elevada participació en els actes lúdics, populars, musicals i culturals que es van fer durant tota la jornada. Les activitats van començar a primera hora del matí amb una ruta per l´antic camí ral de Moià a Collsuspina. Durant la festa, es va fer la presentació i inauguració de la recuperació del traçat que al Moianès va des de la Pollosa (a Collsuspina) fins al final del terme de Calders, passant per Moià.

Durant tot el matí, es van poder veure els gegants i nans dels 10 pobles del Moianès, passejant majestuosament pels carrers de la vila. Per altra banda, una colla de parades oferien tota mena de productes als visitants que emplenaven el carrer major. La popular cuinera Ada Parellada va fer un taller de cuina per a nens i va presentar la gastronomia al camí ral. Entre les activitats programades hi va haver l´actuació de l´escola de dansa Somnis de Moià, la inauguració del traçat del camí ral, es va poder fer un bon esmorzar i un dinar de cassola. Tampoc va faltar l´actuació de la jove orquestra de Collsuspina amb la interpretació del conte musical en Pere i el Llop.

Ja a la tarda, encara es van celebrar més actes com l´animació infantil, l´actuació de l´esbart Rosa d´Abril de Castellterçol, una xerrada amb el tema de la valoració dels antics camins o l´actuació musical que cloïa la diada amb la formació Stemple Bar.

L´Ecomuseu del Moianès, liderat pel Consorci del Moianès, té com a objectiu principal el de difondre, promocionar i revaloritzar el patrimoni preindustrial de la comarca. Els principals espais on s´ha actuat han estat Les Poues de la Ginebreda (Castellterçol), La Mina i el Centre de Visitants (L´Estany) Esplugues (a Castellcir), la Nau vella de l´Hemalosa (Santa Maria d´Oló) i ara al camí ral de Vic a Manresa: Collsuspina – Moià – Calders.