Uns concorreguts balls tradicionals tanquen l'inici de les festes d'hivern a Moià

La plaça del CAP de Moià va tornar a ser ahir el centre neuràlgic de la Festa Major d'Hivern d'aquesta població, i es va omplir de moianesos i visitants per assistir a un nou espectacle de les danses tradicionals. L'acte va servir per tancar els actes de carrer del primer cap de setmana de festa, que continuarà dissabte i diumenge vinent amb els Tres Tombs.

Aquest cap de setmana s'ha commemorat la patronal de Sant Sebastià, amb el seu punt àlgid ahir al migdia. Primer es va interpretar el ball del ciri, en què les tres parelles administradores de l'altar del sant fan el traspàs simbòlic de poder quan fan entrega del ciri a les altres tres parelles que seran administradores aquest any. Després va tenir lloc el ball dels garrofins, un dels més antics del poble i que té un mínim de vuit parelles d'infants.

I, finalment, el ball de gitanes, en què intervé el personatge grotesc del Pollo. De fet, garrofins, Pollo i teiers ja van ballar divendres al vespre pels carrers de la vila; dissabte hi va haver l'ofici solemne en honor de sant Sebastià, amb una nova ballada dels gar-rofins en la sortida d'ofici, i ahir es van fer les danses tradicionals, a banda d'una projecció de la pel·lícula Tierra firme, que hi havia programada per al vespre.

Dissabte tindrà lloc una botifarrada popular i una trobada de country, i diumenge, el ball del contrapàs curt a la plaça Major, i la benedicció dels Tres Tombs, que posaran punt final a les festes.