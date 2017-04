BMW X1: bon disseny, qualitat i funcionalitat

El BMW X1 és un dels cotxes que després de provar-lo et poses a fer números per saber si te´l pots comprar. Després d´uns dies de proves al volant d´aquest BMW ens va ser impossible trobar-li res en contra.

Per fora i per dins

El disseny exterior ha millorat notablement en la darrera versió del model, i l´interior també, per transmetre ara més que mai una sensació de qualitat extraordinària i un gran confort per a cinc ocupants. Les dues places davanteres són àmplies i còmodes, un aspecte clau tenint en compte les capacitats dinàmiques d´aquest model.

Als seients del darrere del vehicle hi ha espai per a tres ocupants, amb dues places grans als extrems i una plaça central independent, també de bones dimensions. I no prenen gens d´espai al maleter, que té una capacitat de 505 litres. A més a més, es poden desplaçar longitudinalment de forma individual, alçar els respatllers, i fins i tot plegar-se de forma automàtica i mecànica, amb la qual cosa es pot arribar a ampliar la capacitat del maleter fins als 1.550 litres.

En marxa

Si el disseny, el confort i la funcionalitat de càrrega del model X1 ja ens agradava, el seu comportament en marxa ens va enamorar. Vam provar el cotxe (X1 sDrive18d Automàtic) amb el motor dièsel de 150 cv, lligat a un canvi automàtic de 8 velocitats. Un propulsor perfecte en els tres tipus d´actuació que ofereix: Eco Pro, Comfort i Sport.

El primer tipus destaca per la seva gran eficiència. Amb un comportament assossegat –però no mandrós– en el qual destaca la suavitat de resposta i el poc soroll que fa. El BMW X1 és capaç d´aconseguir xifres de consum extraordinàries per al seu rendiment.

L´alter ego d´aquest model és la versió Sport, en la qual el motor respon amb més empenta a l'acció de l'accelerador, la direcció s'endureix i la caixa del canvi aprofita més les marxes, per esprémer al màxim les altíssimes prestacions de l´X1. Molt pocs SUV són capaços d'oferir un dinamisme similar al d'aquest BMW, que a un motor excel·lent suma un dels xassís amb millor posada a punt del mercat. Estem parlant d´un cotxe «total»: suau i agradable de manejar per ciutat, estable, segur, plaent i capaç en llargs desplaçaments, i inigualablement esportiu en car-retera.