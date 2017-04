Nissan Juke: crossover d'alta fidelitat

Nissan acaba de llançar al mercat el nou Juke Dark Sound Edition. Es tracta d´una sèrie limitada del reeixit multisegment de la firma japonesa, caracteritzada per una estètica i un equipament singular. Amb els nivells d´acabat Tekna o N-Connecta, Nissan ha previst una fabricació de 1.500 unitats d´aquesta versió, per la qual cosa l´exclusivitat està garantida. I més encara si es té en compte que el mercat espanyol té reservats només 80 cotxes d´aquests.

Altaveus Focal

Els nous altaveus del prestigiós fabricador francès Focal són el centre de la millora. Es tracta de 6 altaveus confeccionats amb policarbonat, DFS i alumini amb tecnologia de processament de cúpula invertida, que destaquen per una precisió, potència i prestacions d´àudio mai vistes. D´aquesta manera, la potència màxima en aquestes unitats passa de 40 watts a 120 watts en els altaveus davanters i posteriors, i de 40 a 100 watts en el cas dels altaveus d´aguts. El Juke Dark Sound Edition està disponible en negre Metallic Black i gris Dark Grey, com a color de l´exterior. En tots dos casos s´inclou el paquet de personalització exterior en negre que afecta les carcasses dels retrovisors, para-xocs, embellidors de llums, i llantes d´aliatge de 10 braços de 18 polzades de diàmetre amb incrustacions negres com a part de l´equipament de sèrie.

L´interior del vehicle també disposa de detalls propis Dark Sound amb l´equipament de pedals esportius, l´acabat en negre de les sortides de la climatització, consola central, pom de la caixa del canvi i amb unes catifetes de més qualitat amb el logo Juke brodat. En el cas d´optar per l´acabat Tekna, s´inclouen els seients de pell, mentre que els de la gamma N-Connecta combinen la pell amb la tela.

Dos motors

El Juke Dark Sound Edition està disponible en gasolina i en dièsel. Concretament, en les versions turboalimentadas DIG-T 1.2 de 115 cv i 1.5 dCi de 110 cv. En tots dos casos, amb una caixa de canvi manual de sis velocitats i tracció davantera 4x2.

Les primeres unitats de la sèrie Juke Dark Sound Edition ja han arribat als concessionaris oficials Nissan, amb preus des de 18.238 euros pel DIG-T i 19.970 euros en el cas del dCi, amb campanya promocional inclosa.