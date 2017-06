Els efectes de l'estrès al volant eleven un 28% el risc de patir un accident

Els efectes de l'estrès al volant augmenten un 28 per cent el risc de patir un accident de trànsit, segons un estudi del Reial Automòbil Club d'Espanya (RACE), BP i Castrol, que analitza científicament la atenció i el comportament del conductor.

Segons aquest estudi, que inclou una enquesta a més de mil conductors, al volant de la meitat d'ells es preocupen per qüestions derivades de la feina, la família i els diners, el que augmenta la seva agressivitat en la conducció.

Els automobilistes que condueixen amb estrès deixen de veure un 20 per cent dels senyals de trànsit, pateixen l'efecte "visió túnel" amb un angle de visió inferior a 70 graus, i realitzen un 17 per cent més de maniobres brusques i accelerades que fa a aquells que no pateixen estrès.

L'estudi recorda que la distracció és la primera causa d'accidentalitat mortal a les carreteres espanyoles.

Els principals resultats obtinguts en les proves realitzades en el marc d'aquest estudi com a complement a l'enquesta demostren que un conductor en estat d'estrès experimenta un augment general del nivell d'ansietat, nerviosisme i precipitació en la presa de decisions, davant del que tindria conduint en un estat emocional normal.

Les proves també revelen que la circulació amb estrès provoca una reducció de la concentració del 12 per cent, el que es tradueix en un augment del temps per a la presa de decisions.

Un altre dels efectes és la reducció en un 66 per cent de la capacitat de recordar el trajecte realitzat, tant en la memòria a curt com a llarg termini.

L'estudi també assenyala com canvia la percepció del nivell de risc en els subjectes estressats.

Aquests últims van experimentar un augment del 12 per cent en el seu nivell de frustració respecte a un estat normal a causa que volien acabar en un menor temps el recorregut a realitzar.

L'estrès puja la tensió muscular més del 50 per cent mentre es condueix, motiu pel qual s'ha detectat un increment en els nivells de fatiga del conductor de més d'un 80 per cent, fins i tot tractant-se d'un trajecte curt.

Els "mapes de calor" obtinguts durant la conducció sense estrès indiquen que el conductor es beneficia d'una major visió perifèrica i homogènia, que li permet tenir una atenció més significativa a elements exteriors.

Per contra, en la conducció amb estrès les proves demostren que hi ha una menor visió perifèrica, basada en una visió per impactes i atenció només a la zona central, prestant poca atenció als elements exteriors: senyals, trànsit, creus, persones i una gairebé inexistent atenció als miralls retrovisors del vehicle.

De l'enquesta realitzada a 1.016 conductors es desprèn que dos de cada cinc d'ells afirmen que no s'obliden de les seves preocupacions mentre es troben al volant i si aquesta conducció es produeix per un trajecte habitual aquesta xifra s'eleva a quatre de cada cinc.

L'enquesta evidencia que els conductors circulen immersos en els seus pensaments ja que tres de cada quatre afirmen que en alguna ocasió han arribat a prendre una ruta de manera automàtica o s'han trobat arribant a un lloc que no era el seu destí, és a dir han conduït a la part que es coneix com "pilot automàtic", el que suposa un risc molt important en els trajectes més habituals.

Els elements que els conductors reconeixen que més poden distreure'ls són els interns, com pensaments i preocupacions, amb el 47 per cent, seguit dels factors externs, com mòbil i ràdio, amb el 25 per cent.

Quant als motius que allunyen la ment de la tasca de conduir, el 57 per cent assegura que quan condueix sol pensar en la feina, un 54 per cent en la seva família, un 35 per cent en els diners o els problemes econòmics, 01:00 33 per cent en la seva parella i un 27 per cent en la salut.