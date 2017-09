Volkswagen Polo: més Golf que mai

Ja no sabem on són els límits del nou Volkswagen Polo. La sisena generació presenta un cotxe que, per les seves dimensions, les motoritzacions i la tecnologia, iguala o fins i tot supera models anteriors del seu germà gran, el Golf.

El nou Polo fa 4,05 metres de longitud i 1,75 d´amplada, unes mides que permeten gaudir de l´interior més ampli i confortable de la història d´aquest model. A més, el seu maleter també s´amplia fins als 351 litres, la qual cosa suposa una capacitat extraordinària per a un cotxe de la seva classe. Aquesta generositat espacial s´acompanya d´un aspecte madur i sofisticat molt en la línia de disseny dels últims Golf. De fet, cada vegada és més difícil diferenciar un Golf d´un Polo.

Motoritzacions

Quan es llanci al mercat, el proper mes d´octubre, el nou Polo estarà disponible amb una gamma de vuit motors Euro 6, entre els quals destaca el debut del nou propulsor de gas natural 1.0 TGI de 90 CV. A més a més, també hi haurà disponibles quatre motors de gasolina i dos de dièsel. La gamma de motors de gasolina s´estén des de l´1.0 MPI de 65 CV fins a l´1.0 TSI de 115 CV. Els motors dièsel (TDI) arriben al mercat amb potències de 80 a 95 CV. Tots els motors poden combinar-se amb el canvi automàtic de doble embragatge (DSG) a partir d´una potència de 95 CV.

Novament, la versió GTI serà l´estrella de la gamma. El TSI del Polo GTI desenvolupa una potència de 200 CV, que s´optimitzen a més amb el xassís Sport Select, rebaixat en 15 mm, i les llantes de 17 polzades, entre altres elements.

A més del GTI, el Polo es podrà adquirir amb tres nivells més d´equipament: Edition, Advance i Sport, i tres paquets específics –RLine, Black i Style-. Des del més simple es gaudirà d´un nivell tecnològic en l´àmbit de la seguretat, l´infoentreteniment, l´ajuda a la conducció i la connectivitat, inèdit en aquest model. I en els acabats més exclusius es disposarà de sistemes pràcticament reservats a cotxes de segment superiors, la qual cosa fa d´aquest Polo el millor de tots els temps.