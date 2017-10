Aprilia Shiver 900: més potència i control

L´Aprilia Shiver sempre s'ha caracteritzat per la inigualable combinació de prestacions i facilitat de maneig, un aspecte que millora notablement en la seva última evolució, gràcies a la potenciació del seu motor i a una part cicle que evoluciona com el seu propulsor per assegurar un maneig fàcil i intuïtiu, ideal tant per a pilots novells com a experts.

La naked passa a denominar-se ara Shiver 900, en referència al seu augment de cilindrada. El nou propulsor Euro 4 creix des dels 750 cc de la primera versió fins als 900 cc, aconseguit gràcies a l'augment de la carrera, que incrementa la potència al cigonyal per superar la xifra dels 95 CV i, sobretot, incrementa clarament el parell màxim a règim mitjà, amb el consegüent augment dels avantatges en acceleració i a la sortida del revolt. Els 90 Nm a 6.500 rpm que s'aconsegueixen són la millor garantia de diversió. La Shiver pretén ser una moto fàcil fins i tot per a debutants, per la qual cosa està disponible limitada a 35 kW per al carnet A2.

La nova Shiver 900 es beneficia de sistemes electrònics de control i ajuda a la conducció que garanteixen la màxima seguretat i una gran diversió en la conducció. També canvia i evoluciona el Ride-by-wire, que ja en la primera versió de Shiver va ser exclusiu en una moto de sèrie. En aquesta última versió el sistema guanya en lleugeresa gràcies a la reducció del pes en gairebé mig quilo.

Al marge de les millores tecnològiques, la Shiver utilitza una part cicle molt refinada, fàcil i intuïtiva, però alhora amb unes prestacions increïbles, que combina a la perfecció amb el nou motor. El xassís mixt de tub d'acer i potes laterals en alumini ofereix una rigidesa de referència en el segment i defineix una moto extremadament compacta i que permet un grau de seguretat extrem fins i tot per als pilots més novells, sense descoratjar o desil·lusionar als més experts. En aquest apartat destaca l´ús d'una nova forquilla Kayaba, regulable l'hidràulic en extensió i en la precàrrega de la molla, gairebé mig quilo més lleugera que en l'anterior. També són molt lleugeres les llantes esportives de tres radis que provenen de l'equipament de l'Aprilia Tuono V4. Tot això fa que la moto sigui molt més manejable i sigui molt més efectiu el sistema de frens, amb ABS amb dos canals, pinces radials, discos esportius de 320 mm davant i un disc posterior de 240 mm que frena una pinça simple.