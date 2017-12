Evolució híbrida

Lexus CT 200h i NX 300h

Després de donar-se a conèixer conjuntament al Saló Internacional de l'Automòbil de Frankfurt, Lexus va presentar a Espanya i també conjuntament el nou crossover NX i el renovat model CT, un hatchback híbrid compacte.

L'NX és un crossover urbà i lleuger, que des del seu llançament ja fa tres anys ha tingut un ràpid èxit entre els seus clients. L'expressivitat del seu estil i la seva espaiosa carrosseria, així com la seva comoditat, seguretat i dinàmica de conducció han ajudat al fet que aquest model contribueixi de forma significativa al creixement de les vendes globals de Lexus. Ara es disposa a superar les expectatives dels clients amb una actualització del seu estil exterior, millores a l'interior i més comoditat i funcionalitat en les característiques de l'equipament.

Per la seva banda, el CT 200h, el primer hatchback híbrid compacte al mercat Premium, rep una actualització amb la qual experimenta canvis evolutius, i ara ofereix un estil més esportiu, un habitacle millorat i noves característiques d'equipament dissenyades per treure el màxim partit dels punts forts del model i incrementar la seva reputació respecte de l'eficiència, fiabilitat i atractiu per al conductor.



Nou CT 200h

El compacte de cinc portes estrena una versió renovada per al 2018 en la qual combina un exterior sofisticat i urbà amb l'artesania que distingeix a Lexus i les tecnologies més avançades. L'habitacle gaudeix d'un entorn premium únic, amb acabats exquisits i materials selectes.

En marxa, el CT 200h ofereix un confort excepcional al volant en harmonia amb unes prestacions híbrides de gran eficiència. I és que en el seu mode elèctric (EV) aquest compacte es desplaça en complet silenci, sense consumir combustible i generant zero emissions. A causa de la tecnologia híbrida autorecarregable de Lexus, la bateria s'alimenta amb la frenada regenerativa, la qual cosa vol dir que mai necessitarà endollar-lo.

El sistema Lexus Hybrid Drive combina un motor de gasolina amb un propulsor elèctric de gran potència amb un resultat únic: un confort i una agilitat excepcionals al volant i, al seu torn, unes menors emissions i un baix consum de combustible.

Respecte al disseny, el CT 200h 2018 llueix una nova graella frontal, fars LED i una saga d'aspecte més esportiu. Per la seva banda, el CT 200h F Sport és la resposta als que busquen un disseny més dinàmic i esportiu, amb la seva graella en doble punta de fletxa o amb les seves llantes d'aliatge F Sport de 17 polzades, entre molts altres detalls exclusius.

Amb tot això, el CT 200h arribarà el 2018 per consagrar-se com el compacte híbrid de gamma alta de referència. Per a això va equipat amb la tecnologia híbrida autorecarregable amb més experiència del món, i aconsegueix un equilibri perfecte entre qualitat, confort artesanal i un sistema d'última generació per estalviar en combustible.



Reinvenció de l'NX

Lexus ha renovat l'NX 300h en múltiples aspectes, començant per un disseny més nou en el qual destaca la cridanera graella en doble punta de fletxa amb elegants detalls cromats i uns esportius fars LED. Com en el cas del CT, existeix la versió F Sport, que inclou una exclusiva graella amb disseny de malla banyada de color negre atzabeja, una suspensió més sensible, un interior amb un disseny esportiu i unes noves llantes diferents.

Pel que fa al sistema de propulsió, segueix beneficiant-se de la tecnologia híbrida de Lexus, que combina una gran potència elèctrica amb un motor de gasolina, que ofereixen com resultat una excel·lent experiència de conducció, amb els avantatges afegits d'unes emissions baixes i un menor consum de combustible. Fidels a la filosofia Kaizen, Lexus ha perfeccionat encara més l'habitacle de l'NX. El primer que veurà el client en pujar al nou tot camí és la pantalla de 10,3 polzades del sistema Lexus Navigation Connected. També cridarà poderosament la seva atenció detalls artesanals com ara les costures del cuir i els detalls amb un acabat mecanitzat, que es conjuminen per millorar l'experiència a bord d'aquest SUV híbrid.

La suspensió ha estat desenvolupada meticulosament pels experts conductors Takumi per a després sotmetre-la a les més estrictes proves. Incorpora un disseny totalment nou, i el sistema Variable Adaptatiu ofereix ara una increïble gamma de fins a 650 ajustos.