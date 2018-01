Audi Driving Experience: Diversió sobre rodes

Tot amant del món del motor somia posar-se als comandaments d'un superesportiu en un circuit de velocitat. I si a més aquest vehicle és un Audi R8 V10 Plus, doncs millor... Precisament aquest somni és el que la firma alemanya proposa als usuaris per mitjà de la seva escola de conducció Audi Driving Experience.

El constructor d´Audi disposa d´una de les escoles de conducció més destacades del panorama automobilístic, que ofereix un programa formatiu dirigit a tot tipus d'usuaris, i en el qual es treballen diversos aspectes en matèria de seguretat, control de vehicle i, és clar, per gaudir al màxim de les prestacions i la tecnologia dels seus models.

Aquestes sensacions vam tenir l'oportunitat d'experimentar-les al circuit del Jarama durant la fase final del calendari d'asfalt Audi Driving Experience 2017. El traçat madrileny era l'escenari de les últimes jornades Sportscar, uns cursos en els quals els participants es posen als comandaments dels cotxes més esportius amb l´R8 V10 plus i l´RS 5 Coupé com a protagonistes.

Hi va haver un espectacular desplegament de mitjans, amb més de 30 unitats de tots dos models en les instal·lacions d'aquest icònic circuit, que reunien entre totes elles més de 16.000 cv de potència i un preu conjunt aproximat de 5 milions d'euros...

Al volant

Després de la benvinguda i el briefing explicatiu de la jornada a càr-rec de Jordi Gené, vam passar a l´acció. Un cop dividits en grups, els participants comencen un complet programa d'activitats sobre la pista.

En el nostre cas, vam tenir l'ocasió de trencar el gel amb l´RS 5 Coupé. Un model idoni gràcies als seus 450 cv de potència per realitzar unes maniobres de simulació de frenada d'emergència esquivant un obstacle. Sens dubte, un exercici indispensable per saber com reaccionar davant qualsevol incidència a la carretera i perdre la por a exigir el màxim al pedal del fre.

A continuació arribava el plat fort del dia. Era el torn de posar-se al volant de l´R8 V10 plus amb diferents exercicis de traçada en un circuit del Jarama d´entrada dividit en sectors, i després, per a les tandes de voltes, en la totalitat del traçat. Tot això sempre sota unes estrictes normes de seguretat, seguint un cotxe guia conduït per pilots professionals, amb l'únic objectiu d'aprendre i gaudir al màxim de l'enorme potencial d'aquest superesportiu.

Com a novetat aquesta temporada, els cursos es tancaven amb la possibilitat de pujar com a copilots de Jordi Gené i Rolf Volland en els RS 3 LMS i R8 LMS de competició, i experimentar les sensacions a bord d'autèntics cotxes de curses amb contrastades victòries al món de la resistència. Una experiència més que recomanable per a aquells que tinguin un capritx i alhora vulguin millorar el seu nivell de conducció guiats per autèntics professionals.

Cursos per a tothom

No obstant això, l'Audi Driving Experience no és només una proposta d'altes prestacions i potències descomunals. El seu programa de cursos inclou altres alternatives com és el cas dels cursos Dynamic i Progressive.

El primer curs està dirigit a conèixer a fons els sistemes de seguretat que Audi empra en els seus vehicles i a aprendre a controlar el cotxe davant de qualsevol circumstància. D'altra banda, el nivell Progressive es presenta com una introducció a la conducció esportiva en circuit per perfeccionar les traçades i aprendre les tècniques de pilotatge.

Per als amants de la neu, Audi també ofereix les alternatives dels cursos Winter. A Baqueira i a Sier-ra Nevada, l'Audi Driving Experience ensenya els secrets de la conducció sobre neu i gel, així com l'efectivitat del seu sistema de tracció Total Quattro.

Una bona proposta per començar l'any, ja que aquests cursos ja estan en marxa. Es fan avui, 13 de gener, en ambdues estacions. I es tornen a fer el dissabte 17 de març a Sierra Nevada i el diumenge 18 de març a Baqueira. Els interessats poden trobar tota la informació a la pàgina web audidrivingexperience.es.