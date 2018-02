Vols conèixer i provar el nou DS7 Crossback?

DS Saló Manresa, juntament amb el diari Regió7, dóna a conèixer el nou vehicle DS7 Crossback. DS destaca per l´avantguarda, la innovació, la tecnologia i la distinció. Característiques que podràs comprovar si participes al joc de memòria visual que et proposem, un concurs de DS Saló Manresa (concessionari Futurauto a la Pujada Roja) i Regió7. Consisteix en trobar les vuit parelles que s´amaguen en les setze caselle. Són imatges del DS7 Crossback, tant de l´exterior com de l´interior del vehicle, amb detalls que permeten veure el disseny i les prestacions exclusives.

Un cop acabat el joc, tindràs la possibilitat de sol·licitar al concessionari provar el nou DS7 Crossback. Totes les persones que provin el cotxe entraran al sorteig d´un cap de setmana per a dues persones, amb nit d´hotel inclosa (Smartbox). A més, l´afortunat podrà s´hi podrà desplaçar amb el DS7 Crossback, ja que el concessionari li cedirà durant dos dies perquè l´experiència del premi sigui completa.

No t´ho perdis i participa!