La nova marca serà independent però estarà integrada a Seat i disposarà de 260 concessionaris propis El primer model del nou segell serà l'Ateca, un tot camí de 300 CV que accelerarà de 0 a 100 km/h en tan sols 5,4 segons

Cupra

Recentment Seat ha anunciat el llançament d'una nova marca independent però integrada a la pròpia companyia anomenada Cupra, que s'encarregarà de comercialitzar els models més esportius de la marca de Martorell amb un nivell extra de distinció.

Per aconseguir aquesta exclusivitat respecte de la marca de la qual deriva, Cupra aposta per una xarxa de 260 concessionaris propis repartits arreu d'Europa, un nou logotip inspirat en les civilitzacions tribals i s'encarregarà de la secció de competició, responsabilitat fins ara de Seat Sport.



Cupra Ateca, 300 CV

El primer model de la marca serà l'Ateca, un model únic en el segment SUV per la seva configuració esportiva. I és que el que va ser en el seu moment el primer tot camí de la marca Seat rep ara, gràcies a Cupra, un motor 2.0 TSI amb 300 CV, tracció total 4Drive i un canvi automàtic DSG amb doble embragatge i 7 velocitats.

El comportament d'aquest nou model s'ha treballat especialment, i és que com que es tracta d'una versió SUV no només és important treballar l'esportivitat sinó també la polivalència. Per aquest motiu Cupra dotarà l'Ateca de modes de conducció específics per a neu i conducció off-road, així com del mode esportiu i el mode Cupra. Mitjançant aquest darrer programa es modifica el so i la resposta del motor, la duresa de la suspensió i el comportament general del cotxe, molt més esportiu que un Ateca normal.



Disseny molt esportiu

El disseny de la versió més esportiva de l'Ateca s'ha treballat especialment amb l'objectiu de fer-lo clarament recognoscible respecte de qualsevol altra versió. Al frontal hi trobem una graella en forma de rusc d'abella que té el nou logotip de la marca, a més de la inscripció «Cupra» a la part inferior del para-xocs.

Una sèrie de detalls de color negre brillant distingeixen aquesta versió, i trobem aquest color en retrovisors, llantes, difusors, alerons, barres portaequipatge o pinces de fre.

A més, la part posterior queda rematada amb quatre tubs d'escapament que reafirmen el caràcter esportiu.



Interior gairebé de competició

L'exclusivitat del model també s'ha volgut traslladar a l'interior, que tindrà elements de caire esportiu com els seients entapissats en Alcántara, el volant esportiu i canvi de marxes de pell amb costures grises, els pedals d'alumini o acabats en símil de fibra de carboni i logotips de Cupra repartits pel volant, catifes i el sistema multimèdia.

Opcionalment es poden equipar elements de fibra de carboni autèntica tant a l'exterior com a l'interior, el paquet Performance –que inclou frens esportius signats per la marca Brembo– o, de cara a l'any 2019, seients de tipus bucket.

L'equipament de sèrie inclourà elements com el sistema d'accés sense clau, el carregador sense fils, la càmera de 360º, el navegador amb pantalla de 8 polzades, la instrumentació digital, l'assistent d'aparcament o la suspensió adaptativa DCC, entre d'altres.



Un SUV d'altes prestacions

S'ha treballat especialment el centre de gravetat per millorar el comportament del nou Ateca, i juntament amb el potent motor de 300 CV s'anuncia una velocitat màxima de 245 km/h i una acceleració de 0-100 km/h en tan sols 5,4 segons.



Cupra TCR, cotxe de competició

Cupra ha confirmat, juntament amb l'Ateca, el nou model que competirà al campionat TCR Series.

Amb un disseny inspirat en el del León, disposarà del nou logo de la marca, para-xocs, volant, capó i seients diferents respecte de la versió de carrer i un software modificat específicament per a la competició.



Futur esperançador

La mateixa marca ha fet un exercici de disseny amb els que molt probablement seran els nous models de la marca, els Cupra Ibiza i Cupra Arona. A més, el recentment presentat Tarraco podria afegir-se a la llista de models de la nova marca per completar tota la gamma, però seria l'últim a arribar, ja que el llançament de la versió normal per part de la marca Seat es farà al Saló de Ginebra aquest proper mes de març.

El model que sí que ha estat confirmat oficialment per la marca és el nou Cupra R ST, la variant familiar del ja conegut Cupra R. A diferència de la versió compacta, que disposa de 310 CV, el Cupra R ST tindrà un propulsor capaç de desenvolupar una potència de 300 CV associats a un canvi automàtic DSG de 7 velocitats i tracció integral 4Drive, de la mateixa manera que el seu germà Ateca.

L'estètica d'aquest model també estarà molt cuidada, amb detalls aerodinàmics, elements de fibra de carboni i llantes d'aliatge amb el característic color coure de la marca.