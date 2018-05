VAG aposta per la mobilitat elèctrica

MOBILITAT SOSTENIBLE

El directiu alemany Matthias Müller va assumir la presidència del Grup VAG durant la tardor del 2015, just en el moment que es va descobrir l'escàndol del dieselgate. Aleshores es va apostar per un canvi d'estratègia per tal de superar la crisi i els resultats no es van fer esperar, ja que el 2017 va aconseguir les millors xifres de vendes de la seva història.

Ara, el grup ha anunciat que Müller serà substituït pel que fins ara era responsable de la marca Volkswagen, Herbert Diess. Aquesta no és l'única maniobra de reestructuració del gegant alemany, ja que Diess també serà el responsable del comitè executiu de Desenvolupament i Investigació i del de Tecnologia de la Informació del vehicle. A més, Rupert Stadler (actual cap de la marca Audi) serà responsable de les Vendes del grup i Oliver Blume (actual cap de Porsche) es farà càrrec de la Producció del grup.



Cap a la mobilitat sostenible

Un cop superada la crisi mundial, el nou responsable considera que el més important és que el grup sigui un subministrador líder mundial en matèria de mobilitat sostenible. A més, Diess també aposta per treballar en el sector de la mobilitat elèctrica, la digitalització de l'automòbil i del trànsit i dels nous serveis de mobilitat.

El grup també ha anunciat que la seva divisió de camions Volkswagen Truck & Bus ha signat un acord de col·laboració amb el fabricant japonès Hino Motors, també especialitzat en camions i autobusos. Amb la intenció de desenvolupar mobilitat elèctrica i autònoma, està previst que surti a borsa de cara a l'any que ve.



Objectiu: agrupar les activitats

El Grup VAG ha explicat en un comunicat que pretén agrupar les seves operacions de Compres i Components en una àrea futura, però que de moment agruparà les activitats en sis àrees de negoci i una setena corresponent a la Xina. D'altra banda, pretén dividir les marques en tres grups diferenciats, formats per les marques generalistes, les de la categoria premium i finalment les corresponents al màxim nivell de luxe. A més, evidentment, inclourà les motos gràcies a la marca Ducati i els camions gràcies a les marques MAN i Scania.